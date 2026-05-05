Tapachula construye convivencia desde el diálogo y el humanismo: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 5 de mayo de 2026.

En el marco del Diálogo Estratégico Internacional sobre Convivencia y Movilidad Humana, el presidente municipal, Yamil Melgar, afirmó que Tapachula es una ciudad de encuentro y diversidad, que prioriza la integración social y la atención a los retos de la convivencia cotidiana.

En ese sentido, destacó que, siguiendo las políticas públicas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el Gobierno Municipal impulsa acciones orientadas a fortalecer la inclusión, el respeto y la coordinación interinstitucional.

“Este tipo de actividades nos permiten conocer experiencias, generar retroalimentación y fomentar la integración de toda la ciudadanía, manteniendo abiertos los canales de comunicación con dependencias de los tres órdenes de gobierno, organismos internacionales, albergues y sociedad civil”, subrayó el alcalde.



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Por su parte, la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, resaltó que, bajo el liderazgo del presidente municipal, se trabaja para garantizar el orden, la seguridad y condiciones dignas para todas las personas, tendiendo puentes de comunicación mediante un diálogo respetuoso y propositivo.

Finalmente, el fundador y coordinador del Proyecto Sociocultural Afroatenas, Yoelkis Torres Tápanes, destacó que este tipo de actividades permiten sumar esfuerzos y hermanar a las comunidades a través de la cultura, fortaleciendo los lazos de cooperación e intercambio.

Al evento asistieron la directora municipal de Cultura en Matanzas, Cuba, Ailensis González Pérez; la directora de Proyectos de las Mujeres, Dana Maza; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García; así como servidores públicos e invitados especiales.