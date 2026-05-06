miércoles, mayo 6, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSociedad Civil y Autoridades Participan en Simulacro Nacional 2025
Al Instante

Sociedad Civil y Autoridades Participan en Simulacro Nacional 2025

0
5

Tapachula Chiapas 6 de mayo 2026.- Con una participación de ocho mil establecimientos, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero.
De manera paralela, comités humanistas de la Secretaría de Protección Civil municipal replicaron las acciones en ejidos y comunidades, promoviendo organización local y capacitación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Trailero atropella a vendedor en triciclo, se encuentra gravemente herido.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Trailero atropella a vendedor en triciclo, se encuentra gravemente herido.

Al Instante staff - 0
* El conducto salió huyendo. Tapachula, Chiapas a Miércoles 6 de mayo de 2026.- Alrededor de las 08:00 de la mañana de este miércoles,...
Leer más

Maylen I Celebra el Día del Niño

Al Instante staff - 0
En el marco del Día del Niño, Maylen I, Reina de la Expo Feria Tapachula 2026, llevó alegría a niñas y niños de las...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Miércoles 06 de mayo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV