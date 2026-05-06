Sociedad Civil y Autoridades Participan en Simulacro Nacional 2025

Tapachula Chiapas 6 de mayo 2026.- Con una participación de ocho mil establecimientos, se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en Guerrero.

De manera paralela, comités humanistas de la Secretaría de Protección Civil municipal replicaron las acciones en ejidos y comunidades, promoviendo organización local y capacitación. EL ORBE/ Mesa de Redacción.