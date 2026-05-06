Trailero atropella a vendedor en triciclo, se encuentra gravemente herido.

* El conducto salió huyendo.

Tapachula, Chiapas a Miércoles 6 de mayo de 2026.- Alrededor de las 08:00 de la mañana de este miércoles, un hombre que se desplazaba en un triciclo cargado con varias plantas resultó gravemente herido tras ser atropellado por un tráiler sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a la altura de las bodegas de Sahuayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte impacto proyectó varios metros al masculino, quien quedó inconsciente sobre la cinta asfáltica, mientras su triciclo terminó completamente destruido a un costado de la vía junto a las plantas que transportaba.

Testigos indicaron que el conductor del tráiler avanzó algunos metros y detuvo la pesada unidad para observar lo ocurrido; sin embargo, al percatarse de la gravedad del accidente, decidió huir del lugar con rumbo desconocido.

Minutos después, arribaron presuntos encargados de la unidad, mientras elementos de Protección Civil brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tapachula, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de no identificado. Vestía playera azul, gorra y pantalón gris al momento del accidente, y llevaba varias plantas en su triciclo, por lo que se presume que podría dedicarse a la venta ambulante.

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares. Si usted lo reconoce, favor de dar aviso a las autoridades correspondientes.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el responsable de este lamentable suceso.

El orbe/Carlos Montes.