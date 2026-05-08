Dicta Poder Judicial del Estado 50 años de prisión a responsable del delito de Secuestro Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Mario “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido contra una persona con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Yajalón, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo determinó imponerle una pena de 50 años de prisión, esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar su participación y responsabilidad penal.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y accesible, en la que las sentencias y el actuar de las personas juzgadoras garanticen que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.