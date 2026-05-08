viernes, mayo 8, 2026
spot_img
InicioAl InstanteDicta Poder Judicial del Estado 50 años de prisión a responsable del...
Al InstanteRojas

Dicta Poder Judicial del Estado 50 años de prisión a responsable del delito de Secuestro Agravado

0
47

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Mario “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido contra una persona con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Yajalón, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo determinó imponerle una pena de 50 años de prisión, esto, tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar su participación y responsabilidad penal.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana y accesible, en la que las sentencias y el actuar de las personas juzgadoras garanticen que los delitos cometidos en agravio de las y los chiapanecos no queden impunes.

Artículo anterior
Alrededor de 400 Niños y Jóvenes Migrantes Cursan sus Estudios en Escuelas de la Región
Artículo siguiente
Choque entre colectivos en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Choque entre colectivos en Tapachula

Al Instante staff - 0
En la 4ta sur y Calzada las Palmas.
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Viernes 08 de mayo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Vero Tavernier Celebra su Aniversario con Elegante Velada

Al Instante staff - 0
En una elegante velada rodeada del cariño de familiares y amigos, la guapa y sofisticada Vero Tavernier celebró un aniversario más de vida, luciendo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV