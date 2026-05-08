Alrededor de 400 Niños y Jóvenes Migrantes Cursan sus Estudios en Escuelas de la Región

*- Tan Sólo la Escuela “Revolución Mexicana” Atiende a 50 Estudiantes de Otra Nacionalidad.

*- En el Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria Suman Alrededor de 150 alumnos.

*- En Preparatoria Cursan sus Estudios 120 Jóvenes Extranjeros.

*EN EL PRESENTE CICLO ESCOLAR SE DIO UN AUMENTO EN LA MATRÍCULA DE ALUMNOS EXTRANJEROS, PRINCIPALMENTE DE CUBA, HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA Y HAITÍ.

Tapachula, Chiapas; 6 de Mayo del 2026.- En medio del creciente flujo migratorio en la frontera sur de México, la Escuela Primaria “Revolución Mexicana”, ubicada en el fraccionamiento Vida Mejor, se ha consolidado como un espacio de inclusión educativa para niñas y niños de distintas nacionalidades.

La directora del plantel, Patricia Eréndira Orozco Pérez, destacó que en los últimos años la matrícula de estudiantes extranjeros ha crecido de manera considerable. “Ha crecido considerablemente, estamos siendo elegidos por la comunidad extranjera… hay un gran número de alumnos cubanos, que son los que más sobresalen en nuestra matrícula”, señaló.



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Actualmente, el plantel alberga entre 40 y 50 estudiantes de origen extranjero, provenientes de al menos 10 nacionalidades, entre ellas Cuba, Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití y Estados Unidos. “Tenemos como cerca de 10 nacionalidades diferentes en nuestra institución”, puntualizó.Este incremento, explicó, se ha acentuado en los últimos dos años, impulsado por familias migrantes que buscan estabilidad y acceso a servicios básicos. “Me ha sorprendido últimamente… nos han preferido algunas comunidades, sobre todo la cubana que ha estado incrementando el número de alumnado”, indicó.Uno de los aspectos más relevantes es que la situación migratoria de los padres no representa un impedimento para el acceso a la educación. “Con simplemente su acta o partida de nacimiento… ya tienen el ingreso total a la institución educativa”, afirmó Orozco Pérez. Posteriormente, los docentes realizan evaluaciones para ubicar a los alumnos en el grado correspondiente, mientras avanzan en la regularización de sus documentos.La Directora subrayó que estos estudiantes tienen los mismos derechos que cualquier alumno mexicano, incluyendo la posibilidad de obtener certificados oficiales. Incluso, ya han egresado generaciones con presencia migrante. “Ya tenemos dos o tres generaciones con alumnos extranjeros… unos cinco alumnos han egresado en los últimos dos años”, comentó.Además, la escuela mantiene coordinación con organizaciones que apoyan a las familias en trámites migratorios, fortaleciendo así la integración educativa.El caso de esta institución refleja cómo la educación se convierte en un pilar fundamental para la inclusión social en contextos de movilidad humana, garantizando oportunidades para la niñez sin importar su origen.Hay que recordar que al inicio del presente ciclo escolar, el titular de la Dirección de Educación Media en Chiapas, Edi Darinel López Zacarías, indicó que Alrededor de 240 estudiantes del nivel medio superior refugiados y solicitantes de asilo emprendieron sus estudios en escuelas de Chiapas.Asimismo, más de 120 alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzaron el nuevo ciclo escolar a través del programa “Educación Migrante”, impulsado por las autoridades, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación básica a menores en situación de movilidad en la frontera sur con Guatemala. EL ORBE/ JC