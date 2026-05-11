Bloquean la Carretera Tapachula Puerto Madero

* Habitantes de la zona denunciaron que las obras en la carretera han provocado encharcamientos y riesgo de inundaciones; advierten que la situación podría agravarse con la temporada de lluvias.

Tapachula, Chiapas; 11 de mayo de 2026.- Habitantes bloquearon este lunes la carretera a Puerto Madero, a la altura de la entrada a Los Toros, para exigir a las autoridades la construcción inmediata de drenes pluviales que, aseguran, fueron prometidos desde hace varios meses y hasta ahora no han sido realizados.



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Los manifestantes señalaron que las obras que actualmente se ejecutan sobre la vía han generado problemas en el desagüe natural del agua, ocasionando acumulaciones y encharcamientos que afectan tanto a vecinos como a automovilistas que transitan diariamente por la zona.De acuerdo con los inconformes, la falta de infraestructura pluvial representa un riesgo mayor ante el inicio de la temporada de lluvias, ya que temen que las inundaciones provoquen daños en viviendas, afectaciones a negocios y complicaciones en la movilidad.Durante la protesta, los habitantes reclamaron la falta de atención de las autoridades responsables y exigieron que los trabajos contemplen soluciones reales para evitar que el agua quede estancada en distintos puntos de la carretera.El cierre parcial de la vialidad provocó largas filas de vehículos y severo congestionamiento en ambos sentidos, afectando a transportistas, trabajadores y ciudadanos que se dirigían hacia Puerto Madero y comunidades cercanas.Los manifestantes advirtieron que mantendrán la presión hasta obtener una respuesta concreta, pues consideran que las obras carreteras no pueden continuar dejando de lado una problemática que, aseguran, cada año pone en riesgo a cientos de familias. EL ORBE/ Mesa de Redacción.