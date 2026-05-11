Aumentan los Registros de Niños con el Apellido Materno en Primer Lugar

* LA SCJN DETERMINÓ QUE IMPONER EL APELLIDO PATERNO VULNERA DERECHOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

* Desde el 2018, en Chiapas las y los Menores Pueden ser Registrados con el Apellido de Inicio de la Madre.

* En Otro Dictamen se Estableció que si no Existe un Acuerdo Entre los Progenitores, el Apellido Materno Adquiere el Primer Lugar.

Toluca, Méx.; 10 de Mayo.- Tras 11 días de entrar en vigor la reforma al Código Civil del Estado de México para permitir que los progenitores elijan libremente el orden de los apellidos que desean heredar a sus hijos, la Consejería Jurídica del Estado de México informó que ya cuenta con 26 registros en los que el apellido materno fue elegido de manera prioritaria al momento de definir la identidad de niñas y niños mexiquenses.

La reforma al Artículo 2.14 establece que el nombre de las personas físicas se forma con el sustantivo propio y un apellido de la madre, y un apellido del padre, siendo elección libre de las personas progenitoras cuál de sus apellidos asignarán, así como el orden que de común acuerdo determinen.



1 de 1

Pero especifica que en el caso de que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos del hijo o hija, se asentará en primer lugar el apellido que la madre determine de entre los suyos.De acuerdo con las autoridades, esta es una acción histórica que fortalece la igualdad sustantiva, reconoce el papel de las mujeres dentro de las familias y garantiza el derecho de madres y padres a decidir, de común acuerdo, el orden de los apellidos de sus hijas e hijos, a través de un modelo jurídico más incluyente, igualitario y acorde con las nuevas dinámicas sociales.En este sentido, se dio a conocer que la Dirección General del Registro Civil, recibió la solicitud de Cecilia Wendolyn Machuca Ramírez y Alejandro Gutiérrez Tourlay para colocar a su bebé el apellido materno del padre, por lo que quedó registrado como Ezra Mateo Tourlay Machuca.Al respecto, el papá del bebé comentó que tomó esta decisión para reconocer a su mamá, quien sacó adelante a su familia como madre soltera. «Siempre queríamos llevar el nombre de mi mamá porque, siendo madre soltera de tres hijos, en mi caso, en mi historia, fue quien nos sacó adelante siempre trabajando; una gran, gran señora. Es un honor para mí poder ponerle a mi hijo el apellido de mi mamá», expresó.Por su parte, Cecilia Wendolyn Machuca destacó que: «Él siempre se presentaba como Alejandro Tourlay, nunca fue como su otro apellido, pues justo yo le decía: es parte de su identidad. Yo creo que es una gran manera de reconocer el papel materno en todos los niveles, pero también que uno pueda elegir qué apellido quiere heredar, qué historia quiere heredar a sus hijos». Sun