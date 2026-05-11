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Salud y Educación Impulsan Acuerdo por la Partería Tradicional en Chiapas

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El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, y el secretario de Educación, Roger Adrián Mandujano Ayala, sostuvieron una reunión de trabajo para promover el programa Chiapas Puede entre las 3 mil 800 personas dedicadas a la partería tradicional en la entidad, siendo esta herramienta de gran alcance beneficiosa para este sector, así como el plasmar sus saberes y conocimientos a las nuevas generaciones.
El servidor de la salud del pueblo, Omar Gómez Cruz, resaltó que esta suma de esfuerzos contribuirá al reconocimiento y respeto a la cosmovisión de las parteras y los parteros con sus saberes ancestrales, ya que el 38 por ciento de los nacimientos registrados en la entidad son atendidos por partería tradicional, por ello se priorizará a quienes han participado en el programa Raíces de Vida, diálogo de saberes desde el territorio al Sistema de Salud.
Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano, expuso que se impulsará la vinculación de parteras y parteros con alfabetizadores mediante círculos de estudio en las comunidades más cercanas, con el propósito de fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura tanto en su lengua materna como en español.
Asimismo, destacó la importancia de que puedan plasmar por escrito sus experiencias, conocimientos y vivencias, preservando así la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y abonando al Lekil Kuxlejal, entendido como la construcción de una vida digna, armónica y con bienestar para las comunidades.
En esta reunión estuvieron presentes el director de Salud Pública, Orlando García Morales; el subdirector de Salud Materna, Alejandro Rivera Marroquín; la coordinadora de Proyectos Estratégicos para la Alfabetización, Flor Marina Bermúdez Urbina y la coordinadora operativa de Proyectos Estratégicos, Karen Ballinas. Boletín Oficial

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