Motociclitas chocan en la central oriente y dejan cuantiosos daños materiales

Tapachula, Chiapas a 23 de mayo 2026.- Un fuerte accidente entre dos motociclistas se registró la tarde de este sábado, alrededor de las 16:50 horas, sobre la Central Oriente y esquina con Kamico, dejando como saldo a un hombre lesionado y severos daños materiales en ambas unidades.

De acuerdo con versiones de testigos, los motociclistas circulaban de oriente a poniente cuando presuntamente uno de ellos, que conducía una motocicleta color azul, perdió el control de la unidad al atorarse en unas vallas de protección colocadas sobre la vialidad.

La motocicleta derrapó varios metros debido a la velocidad y terminó impactándose contra la otra unidad, provocando que ambos conductores salieran proyectados y las motocicletas quedaran prácticamente destrozadas sobre el pavimento.

Tras el fuerte impacto, uno de los motociclistas quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que personas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Como primeros respondientes arribaron elementos de la unidad UR-01 del Grupo SAE, quienes brindaron atención prehospitalaria a Javier “N”, de 38 años de edad, quien presentaba dolor en el tórax, así como heridas abrasivas en el hombro y brazo izquierdo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron al sitio para apoyar en las labores de atención.

Luego de ser valorado por los socorristas, el lesionado decidió permanecer en el lugar y no ser trasladado a un hospital.

Minutos después arribaron autoridades viales para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Los involucrados permanecieron en el sitio con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre los daños ocasionados y determinar responsabilidades.

Este nuevo percance vuelve a evidenciar la falta de precaución con la que algunos conductores circulan en Tapachula. Habitantes señalan que diariamente se observan motociclistas y automovilistas realizando maniobras peligrosas, invadiendo carriles y sin respetar las normas básicas de vialidad, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros. Carlos Montes