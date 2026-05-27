Buzos ostioneros frenan actividades en Puerto Madero por obras del malecón

* Cooperativistas denuncian afectaciones económicas y exigen apoyo temporal a RECSA y SIPONA

Tapachula Chiapas 27 de mayo de 2026.- Un total de 28 buzos ostioneros de Puerto Madero suspendieron sus labores desde hace tres semanas debido a las obras de ampliación del malecón que realiza la empresa RECSA, situación que ha afectado directamente el sustento de decenas de familias dedicadas a la extracción de ostión.

Integrantes de la Cooperativa de Moluscos y Crustáceos señalaron que los trabajos de construcción impiden el acceso a su principal zona de extracción, de donde diariamente obtenían cerca de una tonelada de ostión.

Ante la falta de ingresos, los pescadores realizaron una protesta pacífica para exigir la instalación de una mesa de diálogo con autoridades y representantes de la obra, así como un apoyo económico temporal mientras concluyen los trabajos.

Abraham Solís Cruz, presidente de la cooperativa, aclaró que no están en contra del desarrollo ni de la modernización del puerto, sin embargo, pidió que se respeten sus derechos laborales y se reconozca a la organización como una cooperativa legalmente constituida. EL ORBE/ Mesa de Redacción.