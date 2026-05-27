Operativo interinstitucional en Tapachula logra el aseguramiento de cocaína, arsenal de alto poder y decenas de vehículos en pensión de tráileres

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva, la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC) del Gobierno de México, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), Ejército Mexicano, y Guardia Nacional (GN), lograron el aseguramiento de cocaína, arsenal de alto poder y decenas de vehículos en pensión de tráileres.



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El aseguramiento se realizó en el inmueble denominado “Pensión de Tráilers La Cascada”, ubicado en el tramo carretero Tapachula–Arriaga, en el municipio de Tapachula. Durante el operativo, se aseguró 687 paquetes confeccionados en plástico de diversos colores que contenían en su interior polvo blanco con características propias de la cocaína; además de 147 armas cortas de distintos calibres, marcas y cargadores, cuatro armas largas calibre 12 mm y 18 granadas calibre 40 mm para aditamento lanzagranadas.

Asimismo, fueron asegurados 26 vehículos, entre ellos 11 tractocamiones, dos camionetas tipo pick up, una vagoneta, un autobús, seis cajas secas, dos plataformas, una máquina tipo perforadora, un camión de redila y una caja tipo redila, así como el inmueble utilizado como pensión de tráileres denominado “La Cascada”, los cuales fueron puestos a disposición ante las autoridades correspondientes.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las instituciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y la seguridad en beneficio de las y los chiapanecos.

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