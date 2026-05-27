Cierran Primaria por Denuncia de Intimidación Contra Docentes

Tapachula Chiapas 27 de mayo 2026.- Padres de familia de la primaria Marcelin Marín, perteneciente a la zona escolar 062, bloquearon el acceso al plantel para exigir la intervención de las autoridades educativas ante presuntos actos de intimidación y acoso por parte de un tutor identificado como Guillermo “N”.



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Los manifestantes señalaron que el pasado jueves el hombre ingresó a la escuela acompañado de supuestos policías, situación que provocó temor entre estudiantes y personal docente. Además, aseguraron que existen antecedentes de conductas agresivas, por lo que demandaron garantías de seguridad para la comunidad escolar. EL ORBE/ Mesa de Redacción.