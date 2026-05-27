Tapachula Chiapas 27 de mayo 2026.- Padres de familia de la primaria Marcelin Marín, perteneciente a la zona escolar 062, bloquearon el acceso al plantel para exigir la intervención de las autoridades educativas ante presuntos actos de intimidación y acoso por parte de un tutor identificado como Guillermo “N”.
Cierran Primaria por Denuncia de Intimidación Contra Docentes
Tapachula Chiapas 27 de mayo 2026.- Padres de familia de la primaria Marcelin Marín, perteneciente a la zona escolar 062, bloquearon el acceso al plantel para exigir la intervención de las autoridades educativas ante presuntos actos de intimidación y acoso por parte de un tutor identificado como Guillermo “N”.
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