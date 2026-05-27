Onda Tropical 2 activa alerta preventiva en Tapachula

– Autoridades de Protección Civil Municipal llaman a la ciudadanía a extremar precauciones ante lluvias intensas y fuertes vientos.

Tapachula, Chiapas; 27 de mayo de 2026.-

El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Protección Civil Municipal, informó que derivado de la presencia de la onda tropical número 2, se pronostican lluvias fuertes e intensas para los días 27 y 28 de mayo en la región Soconusco, con acumulados estimados de 75 a 150 milímetros, además de vientos fuertes que podrían generar caída de árboles, desprendimiento de techos y afectaciones en anuncios espectaculares.

El presidente municipal, Yamil Melgar, en coordinación con el secretario de Protección Civil Municipal, Demetrio Martínez, y el secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las medidas preventivas para salvaguardar la integridad de las familias tapachultecas durante esta temporada de lluvias.

Protección Civil recomendó extremar precauciones al transitar por caminos y brechas rurales, evitar cruzar ríos o arroyos, no permanecer en zonas con agua estancada para prevenir la proliferación de mosquitos, suspender el uso de equipos electrónicos durante tormentas eléctricas y resguardarse en un lugar seguro, así como evitar cruzar calles o zonas inundadas.

Asimismo, se dio a conocer que el Ayuntamiento de Tapachula mantiene habilitados cuatro refugios temporales para brindar atención a la población en caso de ser necesario, siendo el primero de ellos el Centro de Convivencias, el cual ya se encuentra listo para operar y recibir a las personas que requieran resguardo.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, recordando que “juntos y juntas nos cuidamos mejor”.