Joven estudiante y un hombre resultan heridos tras accidente frente a La Primavera en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 27 de mayo 2026.– Una joven estudiante y un hombre resultaron lesionados la tarde de este miércoles al rededor de las 15:20 hrs, tras un accidente registrado sobre el bulevar Akishino, a la altura de la entrada al fraccionamiento La Primavera, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de emergencia, al lugar acudió como primer respondiente la unidad UR-01 del grupo SAE, integrada por cuatro elementos, quienes brindaron atención prehospitalaria a las personas involucradas.

Entre los lesionados se encontraba Ashly “N”, de 16 años, quien fue localizada consciente y orientada, aunque con signos vitales fuera de los parámetros normales. La menor presentaba probable fractura en el tobillo izquierdo, heridas abrasivas en el antebrazo y dolor en la pelvis.

Asimismo, fue atendido Carlos “N”, de 40 años, quien también se encontraba consciente y orientado, con heridas abrasivas en el antebrazo y pierna izquierda.

Paramédicos realizaron la valoración médica, toma de signos vitales, monitoreo e inmovilización de ambos pacientes, para posteriormente trasladarlos a una clínica particular para recibir atención especializada.

Según versiones de testigos, los lesionados circulaban de norte a sur cuando presuntamente un taxi les habría cortado la circulación, provocando el percance. No obstante, serán las autoridades correspondientes quienes determinen las responsabilidades.

Durante las labores de auxilio, algunas mujeres que se encontraban en la zona apoyaron a los lesionados utilizando sombrillas para protegerlos del intenso sol mientras recibían atención médica. Carlos Montes