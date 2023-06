La Selección Mexicana Debuta en la Copa Oro Ante Honduras

Ciudad de México, 24 de Junio.-La selección mexicana arranca su camino en la Copa Oro con Jaime Lozano al mando. Después de la catástrofe en la Nations League de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en donde de nueva cuenta Estados Unidos hizo ver su realidad al Tri, todo volverá a comenzar desde cero, con el «Jimmy» como una luz de esperanza para estabilizar el proyecto del combinado mexicano rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

México se ubica en el Grupo B del torneo junto a Honduras, Haití y uno de los invitados al torneo, Qatar. La primera prueba para el combinado mexicano será ante los catrachos, un rival al que el Tri le tiene tomada la medida históricamente, al registrar 23 victorias, nueve empates y solo siete derrotas en los 39 partidos que ha disputado.

Precisamente, en conferencia de prensa, el Jimmy Lozano destacó el significado de poder comandar a la selección mayor y restó importancia sobre si será de manera interina o hasta llegar al Mundial.

«Yo no estoy pensando en si me quedo más adelante, sería un sueño y una ‘gozadera’ esto, porque aspiro a dirigir un Mundial para mi país, pero lo que yo estoy pensando es en Honduras. No puedo pensar más allá de Honduras», comentó el estratega del combinado mexicano. Sun