Tigres no Tiene Piedad y Golea a Santos Laguna

Ciudad de México, febrero 6.- Los Tigres no tuvieron piedad de Santos Laguna y vapulearon al equipo lagunero (5-1) en el arranque de la Jornada 5 del torneo de Clausura 2026.

Los dirigidos por Guido Pizarro aprovecharon el pobre nivel futbolístico del cuadro visitante para llevarse los tres puntos, una victoria que le permitió mantenerse en los primeros puestos de la clasificación general.

Mientras que, en contraste, Santos se convirtió en el conjunto más goleado del certamen, con 17 goles en contra, por lo que ahora se encuentra cerca del sótano de la tabla general.

Los regiomontanos tuvieron que remar contra la corriente porque, al minuto 36, el cuadro comandado por Francisco Rodríguez abrió el marcador gracias a un tanto de Lucas Di Yorio.

Poco les duró el gusto porque Joaquim, al 40′, igualó los cartones con un remate de cabeza y antes de finalizar el primer tiempo, Édgar López logró el 2-1.

En el complemento, Santos se desfondó. Aunque saltó al estadio Universitario a defenderse, lo hizo de mala manera, cometió graves errores en la defensiva lo que le costó recibir la goleada.

Los goles de Ángel Correa por la vía penal, además de los tantos de Diego Lainez y Diego Alexánder Sánchez, completaron la goleada y ponen en peligro la permanencia de Francisco Rodríguez en la dirección técnica lagunera.

Lo abultado del marcador le permitió a Guido Pizarro ocupar a César Araujo, quien se integró al plantel a mitad de semana. SUN