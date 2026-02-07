sábado, febrero 7, 2026
Rojas

Motociclista se Incrustó en la Llanta de un Camión

*Tuxtla Chico

*La Unidad Estaba Estacionada a la Orilla de la Vía

Tuxtla Chico, Chiapas; 6 de febrero.- Un joven motociclista resultó con lesiones de consideración tras colisionar contra una pesada unidad de carga, generando la movilización de los cuerpos de seguridad y rescate. El percance ocurrió cuando un camión tipo volteo, de color verde y con placas de circulación del Estado de Chiapas, se encontraba estacionado sobre el acotamiento de la carretera costera, la unidad era conducida por Manolo de León “N” y el conductor de una motocicleta Italika 125, identificado como Jorge Ángel “N”, intentó incorporarse al carril de circulación sin percatarse de la presencia de la unidad pesada y terminando por impactarse de forma violenta contra el camión.
El motociclista presentó diversas heridas, fue necesaria la intervención de los paramédicos de Protección Civil de Tuxtla Chico, quienes arribaron al lugar después de recibir los primeros auxilios en el lugar, fue empaquetado por protocolo y trasladado de urgencia al Hospital Particular Metropolitano para su atención médica especializada.
Al lugar también arribaron elementos policiacos para realizar el abanderamiento con conos y torretas, evitando así otro percance mientras se realizaban las diligencias correspondientes. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

