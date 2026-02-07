sábado, febrero 7, 2026
Por Homicidio Calificado fue Sentenciado a 100 Años de Prisión

*Solosuchiapa

*Además, Pagará por Reparación del Daño más de un Millón 700 mil Pesos

Solosuchiapa, Chiapas; 6 de febrero.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Bernabé “N”, como responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quienes en vida respondieran a los nombres de Abraham “N” y José “N”, por hechos ocurridos en el municipio de Solosuchiapa, el 5 de noviembre de 2022.
El Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Pichucalco dictó sentencia condenatoria en contra del imputado, condenándolo a una penalidad de 100 años de prisión. Así también, el sentenciado deberá pagar por la reparación del daño el monto de un millón 749 mil 444 pesos; además no se le concedió ningún beneficio para la sustitución de la pena, ordenando el Juez la suspensión de sus derechos civiles y políticos.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad. Boletín Oficial

