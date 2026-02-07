sábado, febrero 7, 2026
Rojas

Percance Vial Deja Daños Materiales

*Tuxtla Chico

*No Hubo Personas Lesionadas

Tuxtla Chico, Chiapas; 6 de febrero.- Un aparatoso choque por alcance se registró, involucrando a dos camionetas particulares que circulaban sobre la carretera costera. Pese a lo aparatoso del impacto, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas, quedando todo en daños materiales y afectaciones a la vialidad.
De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo afectado fue una camioneta Dodge Dakota, color verde, con placas de circulación del Estado de Chiapas, que era conducida por el ciudadano Rogelio “N”. La unidad fue impactada por alcance por una camioneta presunta responsable, Chevrolet Silverado, de color negro, con placas de circulación del Estado de Chiapas.
Esta camioneta era tripulada por Sebastián “N”, personal de Vialidad Municipal de Tuxtla Chico, se hizo cargo de realizar las diligencias correspondientes.
Cabe hacer mención que en este accidente, no hubo personas lesionadas ni daños a la infraestructura de la carretera.
Al lugar arribaron elementos de la empresa Azvy Cointer México Delegación Tapachula, quienes son los encargados del mantenimiento de la carretera y dieron a conocer que la afectación fue vial. Debido a las maniobras y la elaboración del peritaje, se registró el cierre parcial de un carril por un espacio de aproximadamente una hora y media. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Maestra Guadalupe se Jubila Tras 32 Años de Servicio

Guadalupe Casanova Luna, culminó su ciclo laboral luego de 32 años de servicio como docente de nivel primaria en la Escuela “Doctor Belisario Domínguez...
Asegura SSP búnker criminal y refuerza operativo permanente en la región Mezcalapa–Ocuilapa

Chiapas; 06 de febrero de 2026.- El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, dio a conocer que como resultado de un...
Vehículo se incendia en zona escolar de la colonia 5 de Febrero.

Tapachula, Chiapas a 06 de febrero 2026.- Un vehículo particular terminó completamente calcinado la tarde de este jueves en la colonia 5 de Febrero,...
