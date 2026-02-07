Percance Vial Deja Daños Materiales

*Tuxtla Chico

*No Hubo Personas Lesionadas

Tuxtla Chico, Chiapas; 6 de febrero.- Un aparatoso choque por alcance se registró, involucrando a dos camionetas particulares que circulaban sobre la carretera costera. Pese a lo aparatoso del impacto, las autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas, quedando todo en daños materiales y afectaciones a la vialidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo afectado fue una camioneta Dodge Dakota, color verde, con placas de circulación del Estado de Chiapas, que era conducida por el ciudadano Rogelio “N”. La unidad fue impactada por alcance por una camioneta presunta responsable, Chevrolet Silverado, de color negro, con placas de circulación del Estado de Chiapas.

Esta camioneta era tripulada por Sebastián “N”, personal de Vialidad Municipal de Tuxtla Chico, se hizo cargo de realizar las diligencias correspondientes.

Cabe hacer mención que en este accidente, no hubo personas lesionadas ni daños a la infraestructura de la carretera.

Al lugar arribaron elementos de la empresa Azvy Cointer México Delegación Tapachula, quienes son los encargados del mantenimiento de la carretera y dieron a conocer que la afectación fue vial. Debido a las maniobras y la elaboración del peritaje, se registró el cierre parcial de un carril por un espacio de aproximadamente una hora y media. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda