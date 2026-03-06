viernes, marzo 6, 2026
spot_img
InicioOrbita de estrellasBritney Spears es Arrestada por Conducir Bajo los Efectos del Alcohol
Orbita de estrellas

Britney Spears es Arrestada por Conducir Bajo los Efectos del Alcohol

0
14

Britney Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, por la noche por conducir bajo los efectos del alcohol, dijeron fuentes policiales. La estrella del pop de 44 años fue esposada por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 9:30 de anoche, y el departamento del sheriff la fichó alrededor de las 3 de la mañana; fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 de la mañana, según los registros de los reclusos.
La cantante vivió este lío legal justo después de haber obtenido una victoria legal, ya que las autoridades le concedieron una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció en su casa de Los Ángeles y que la ha acosado en redes desde 2013. No es la primera vez que la intérprete de «Toxic» tiene problemas viales, en 2007, enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una sentencia de cárcel por un presunto atropellamiento con fuga en Los Ángeles.
Poco después de ese atropellamiento y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de algunos incidentes públicos preocupantes y su presunto abuso de sustancias y alcohol. Durante los años recientes, Britney ha mostrado momentos preocupantes en redes sociales, como sus extraños bailes que han alertado más de una vez a sus fans, pues la artista parece estar bajo los efectos de alguna sustancia.
Britney Spears quedó libre de la tutela legal que controlaba su vida y patrimonio el 12 de noviembre de 2021 tras más de 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears; una jueza de Los Ángeles aprobó el fin del régimen tras una intensa batalla legal impulsada por el movimiento «#FreeBritney». SUN

Britney Spears es Arrestada por Conducir Bajo los Efectos del Alcohol
Artículo anterior
Maribel Fernández, La Pelangocha, Pierde Audición por Bronconeumonía
Artículo siguiente
¡Timbiriche Regresa!; la Banda se Reunirá Para el Mundial de Futbol
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo desde Zapopan, Jalisco. Viernes 06 de marzo 2026

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Sectur Inaugura el Vuelo Tuxtla Gutiérrez–Bahías de Huatulco de Aerobalam

Al Instante staff - 0
Se Fortalece la Conectividad y el Desarrollo Económico Entre Chiapas y Oaxaca ------ También se Impulsan Nuevas Experiencias Para Turistas Nacionales e Internacionales Bahías de Huatulco, Oaxaca.-...
Leer más

Beyra Celebra Aniversario

Al Instante staff - 0
De una manera muy especial y llena de energía, Beyra Salazar celebró su cumpleaños número 31 organizando una carrera en compañía de amigos y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV