¡Timbiriche Regresa!; la Banda se Reunirá Para el Mundial de Futbol

Ya está confirmado, Timbiriche regresa. Canciones emblemáticas como «Besos de ceniza», «Si no es ahora» y «Soy un desastre» volverán a escucharse en vivo, como parte de las celebraciones del Mundial 2026. Según información publicada en las redes sociales de Televisa Espectáculos, el productor Áureo Baqueiro no sólo confirmó el reencuentro de la banda; también adelantó que encabezará un evento especial en el Auditorio Nacional.
“Confirmado por el productor Áureo Baqueiro, y todo listo para el reencuentro de Timbiriche en el marco del evento musical por el Mundial 2026 ‘México Vibra’”, se puede leer en la publicación. El concierto, adelantó el medio, se llevará a cabo los próximos 9 y 10 de junio, apenas unas horas antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.
Lo que no se ha detallado, hasta el momento, es el nombre de los integrantes que participarán en el reencuentro; tampoco si es que Paulina Rubio estará presente. El elenco de «México vibra» también incluye a otras figuras como Alejandro Fernández, Carín León, Emmanuel, Mijares, Lucero y Carla Morrison. La última vez que la banda se reunió fue en 2017, para la gira de su 35 aniversario. Algunos rumores indican que esta aparición podría ser apenas el inicio de los festejos de sus 45 años de carrera, pero esto aún no ha sido confirmado. SUN

