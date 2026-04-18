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Thalía se Rencuentra con Yuri; se Visten de Rumberas y Bailan

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Thalía y Yuri se reencontraron después de que desde hace cinco años planearon verse y por diversas razones no se había concretado el momento, sin embargo, esta vez sí se dio el encuentro entre ellas y compartieron con sus seguidores todo lo vivido en esta experiencia.
La cantante mexicana Thalía estrenó su nuevo álbum «Todo suena mejor en cumbia», en el que combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana Yuri; ambas se vistieron de rumberas cantaron «Todo, Todo, Todo» y bailaron al ritmo de cumbia, ritmo que domina el nuevo disco de la mexicana.
“La cumbia siempre ha vivido en mí (…) En mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy”, expresó Thalía en un comunicado.
“Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar”, añadió la artista. El álbum está compuesto de nueve temas, entre ellos sus lanzamientos recientes «Ojitos mexicanos» y «Boomerang». El resto de las canciones incluye dúos con Valen, la banda mexicana Matisse, Yuri, Grupo Máximo Grado o Los Ángeles Azules. Además, versiona grandes éxitos como «Dancing Queen» y «Cariño mío». SUN

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