Lejos de Escándalos y sin Planes; así Llega Luis Miguel a los 56 Años

“El Sol” cumple 56 años y a diferencia de otros momentos de su carrera, este podría ser el más tranquilo de su vida. Nacido el 19 de abril, Luis Miguel se ha forjado toda una reputación. Desde joven estuvo rodeado de escándalos, cuestionamientos y rumores en torno a su vida, tanto profesional como personal; sin embargo, ahora, parece estar en su mejor momento.

Y es que, después de cuatro décadas de trayectoria artística, Micky no solo no solo continúa siendo uno de los artistas más importantes de la música en español; sino que ha logrado ampliar su legado. Es uno de los cantantes latinos con mayor recaudación en taquillas y mantiene récords de presentaciones en recintos como el Auditorio Nacional y la Arena CDMX; esto gracias a su más reciente tour «Luis Miguel 2023-2024», que lo llevó a más de 20 países.

Además, aunque ya han pasado casi nueve años desde el lanzamiento de su último disco, «¡México por siempre!», su catálogo musical es uno de los más escuchados en plataformas de streaming. En Spotify suma más de 22 millones de oyentes mensuales y temas «Ahora te puedes marchar» superan (y por mucho) los 100 millones de reproducciones. En cuanto a su vida personal, desde 2022 encontró la estabilidad al lado de Paloma Cuevas, con quien vive en España, alejado de los reflectores. SUN