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El Cine Purga un Montón: Kate del Castillo

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El cine, considera Kate del Castillo, ayuda a quienes lo hacen a purgar muchas cosas. “Y curas otras, te sirve de terapia, aunque no lo sea del todo, bueno, sí, un poquito”, dice de buen humor. Ella misma acaba de experimentar eso al contar, como directora debutante, una historia de violencia hacia la mujer en el cortometraje «Zumbido», que vio la luz en el GIFF.
Escrito por ella misma, el guion sigue a una actriz que pasa por un matrimonio donde es agredida física y psicológicamente, siendo su marido un médico que lo menos que le dice es que ella trabaja para hacer feliz a las sirvientas. De inmediato aclara que no es su vida, aunque varias veces ha hablado de la violencia sufrida cuando estuvo casada con el exfutbolista Luis García, entre 2001 y 2004.
“Hay que hacer ese tipo de cine mientras este tipo de cosas sigan sucediendo. El cine es la ventana al mundo y viaja universalmente. El cine es una maravilla porque purgas un montón de cosas”, apunta. Ana Sofía Gatica protagoniza el corto filmado en noviembre del año pasado, siendo una producción apoyada por Alebrije y organizaciones como Justice for women.
En el corto, el personaje llega a un programa de televisión y, mientras es entrevistada, va recordando cómo ha sido la relación violenta con el marido, un hombre famoso. “Zumbido” es la versión corto del largometraje cuyo guión ya está hecho por la propia Kate, basándose en entrevistas con varias mujeres. SUN

EUM20210616ESP03.JPG CIUDAD DE MÉXICO. Showbiz/Farándula-Kate del Castillo.- 16 de junio de 2021. La actriz mexicana Kate del castillo regresará a la pantalla chica para la tercera temporada de "La reina del sur", cuya producción ya comenzó en Bolivia. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/EELG
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