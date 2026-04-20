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Pepe Aguilar Acude a Evento en Medio de la Polémica

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Pepe Aguilar se presentó, sorpresivamente, en el evento ecuestre Longines Global Champions Tour. En medio de las especulaciones que sugerirían que la relación entre Cristian Nodal y su hija Ángela podría atravesar una crisis, el cantante entonó el tema «México, lindo y querido» y compartió el rato con su esposa Aneliz.
Este fin de semana se llevó a cabo el evento, al que asistieron diferentes personalidades del medio, como Anahí, Zoraída Gómez, Aislinn Derbez, Paco Ayala y su esposa, Heydee Hoffman, Sergio Mayer y Diego Klein, aunque, fue la aparición de Pepe Aguilar una de las que generó especial emoción. Esto debido a que el cantante no sólo presenció el evento, en el que participan más de 100 jinetes, sino que montó uno de sus caballos con el que trotó a lo largo del Campo Militar Marte, mientras interpretaba «México, lindo y querido».
Su aparición, como el mismo confesó, no estaba planeada: “Soy su amigo Pepe Aguilar, no estaba invitado, pero vengo a cantarles unas canciones mexicanas esta tarde, con mucho cariño”.
El intérprete de regional fue acompañado de su esposa Aneliz Álvarez Alcalá, como mostró en su cuenta de Instagram, con una fotografía donde se encuentran disfrutando de los atractivos que ofrecía el evento. Aguilar no hizo ningún comentario alusivo a las especulaciones que surgieron a raíz del lanzamiento del videoclip de «Un vals», el nuevo tema de Nodal. SUN

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