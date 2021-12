Tapachula en Vulnerabilidad Ante Invasión de Migrantes: Canacintra Urge Extremar Vigilancia por Inminente Llegada de Cepa Ómicron: Canaco

* LA CRISIS MIGRATORIA SE HA DESBORDADO EN TAPACHULA, MIENTRAS LAS AUTORIDADES DEL INM DEJAN A LA DERIVA A LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 02 de Diciembre del 2021.- “La situación que se vive en Tapachula por la invasión extranjera es en verdad altamente preocupante, ya que se ha alterado el orden y la tranquilidad de que se gozaba anteriormente, no hay cómo defenderse y el Gobierno nos ha dejado a la deriva, en vulnerabilidad”, dijo María Eugenia Moreno Mendoza, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la región Soconusco.

En entrevista para EL ORBE, aseguró que esa agrupación empresarial y otras instancias ya han pedido al Gobierno Federal que intervenga para normalizar esta situación, pero no ha habido respuestas positivas.

Agregó que hay miles de migrantes que se encuentran varados en Tapachula sobre todo porque las autoridades correspondientes, como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), no han respondido oportunamente a las demandas de los extranjeros, quienes sólo quieren un salvoconducto para seguir su paso por todo el territorio nacional.

Señaló que ante esa tardanza, los indocumentados decidieron atravesar el país en caravana, pero haciendo desmanes en las carreteras, con bloqueos, agresiones a conductores y al público en general; con exigencias al Instituto Nacional de Migración (INM), entre otros.

Mientras tanto, unos migrantes dizque van al interior del país en caravana, pero en Tapachula todo sigue igual, pues mientras unos se van, otros llegan en nuevos ingresos, y eso es un asunto de nunca acabar.

Se sabe del inminente peligro que encierra la cuarta ola de contagios del Covid-19, que aún cuando no ha llegado a Tapachula, puede presentarse en cualquier momento, y la invasión extranjera es un foco rojo también para la proliferación del virus, añadió.

Y es que consideró que los extranjeros no acatan las disposiciones del Sector Salud en cuanto al uso de cubrebocas; no guardan su sana distancia, no utilizan gel, además de generar y acumular grandes cantidades se basura en las áreas donde se mantienen, ya sea en las banquetas, calles o en los parques.

Ante tal panorama, hizo un llamado de nueva cuenta al Gobierno Federal para que se tomen cartas en el asunto y se dé agilidad a los trámites de los migrantes y éstos puedan continuar su viaje rumbo a los Estados Unidos. EL ORBE / Nelson Bautista

Mantener la Guardia Ante la

Inminente Llegada de Cepa Ómicron

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad en general a extremar las precauciones ye mantener la guardia en contra del mortal virus del Covid-19, sobre todo de la cepa Ómicron, que ya está causando severos estragos en gran parte del mundo.

Rodrigo Peña Anza, titular de la sección restaurantera de ese sector empresarial, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que en esas regiones afectadas se han caído las Bolsas, “y con esta nueva cepa, Ómicron, hay que estar muy conscientes de que no se puede bajar la guardia, de que obviamente en diciembre habrá fiestas en casa y reuniones. Nos podemos recuperar ahorita, pero no queremos que en enero o febrero haya una cuarta ola”.

De no tomar esas medidas preventivas con seriedad, advirtió, nuevamente se abriría la posibilidad del cierre comercial y de otro colapso económico.

Reconoció que hay temor en los sectores productivos, y es psicosis internacional, “porque en Europa ya está causando estragos y la cepa ya llegó a Brasil, por lo que no tarda en arribar a México. Vivimos en un mundo globalizado en donde todas estas cuestiones pasan de países en países de volada”.

Según comentó, en Canaco se ha pedido a todos los agremiados a no bajar la guardia y seguir con todos los protocolos de sanidad, “evidentemente pedirle a la población que se cuide y a los que no se han vacunado que acudan a recibir la dosis, incluso, ya están llegando para los de 15 años. Entonces que también le entren, para que obviamente haya una posible inmunidad de rebaño”.

Por otro lado, comentó que hay una perspectiva de aumento en las ventas generales en hasta un 40 por ciento en este último mes del año, por el crecimiento en el número de visitantes y en los recursos económicos que circulan.

“Entendamos que la economía es un círculo, que en diciembre están los regalos de Navidad y la gente de Guatemala viene, además de los paisanos que regresan a pasar las fechas con la familia y evidentemente todo esas compras hace que el dinero empiece a circular”, apuntó. EL ORBE / JC