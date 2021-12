Primera Caravana Migrante se Enfrenta a la Policía en la CDMX por Arribo a la Basílica; En Tapachula, Miles de Indocumentados Permanecen sin Atención de las Autoridades

“Se Quedarán Esperando”.

* EXTRANJEROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL LIBRAMIENTO SUR, RECIBIERON LA VISITA DE SHEIKH ESREF EFENDI, PREMIO “NELSON MANDELA” POR SU ACTIVISMO EN PRO DE MIGRANTES.

Tapachula, Chiapas; 12 de diciembre del 2021.- La primera caravana de migrantes que partió de Tapachula el pasado 23 de octubre buscaba llegar a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, luego de haber caminado más de mil kilómetros, pero las autoridades federales se lo impidió.

Irineo Mujica Arzate, dirigente de Pueblos Unidos Migrantes, denunció que el gobierno de la Ciudad de México, les ofreció llegar a otro punto que no sea la Basílica de Guadalupe, con el argumento que están enfermos.

De acuerdo a su punto de vista, “se necesita de un poco de humanidad y que se necesita profesar la fe en la Basílica de Guadalupe. Si realmente quieren ayudarnos en el camino, que sea rumbo el templo de la Virgen, ya que se ha caminado probablemente más que un peregrino”.

Se Enfrentan con Policías

La caravana de migrantes centroamericanos que llegó a la Ciudad de México después de 50 días, se topó con un muro humano de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la autopista México-Puebla por lo que se registraron enfrentamientos y ya se reportan al menos 17 heridos.

El contingente que arribó este domingo a la capital del país pretendía llegar a la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero se encontró con 350 uniformados de la SSC equipados con escudos, quienes los encapsularon e impidieron el paso en la autopista México-Puebla, a la altura del Puente de la Concordia, en la lateral de la Calzada Ignacio Zaragoza.

La SSP informó que intentó entablar un diálogo con los migrantes para acompañarlos al albergue, pero los migrantes rechazaron la propuesta y comenzó la trifulca.

Cuando las personas migrantes intentaron abrirse paso, mientras los policías se cubrían con sus escudos, se registraron empujones y golpes.

Posterior al enfrentamiento, el Gobierno de la Ciudad de México y Derechos Humanos acordaron trasladar los integrantes de la caravana en autobuses hacia la Basílica de Guadalupe; de esta manera, los migrantes consiguieron su objetivo y se les permitió el ingreso de forma ordenada para que pudieran observar a la Virgen.

De acuerdo con fuentes oficiales 243 adultos y 63 niños arribaron al recinto Mariano, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, a bordo de 6 camiones del Instituto Nacional de Migración.

De acuerdo con el gobierno central personal de Concertación política de la Secretaría de Gobierno y de la Comisión de Derechos Humandos de la Ciudad de México acordó brindarles el servicio de traslado a través de camiones para que pudieran llegar a la Basílica y posteriormente al albergue en Iztapalapa.

La alcaldía informó que los migrantes pasarán la noche en la Casa del Peregrino la cual, señaló, estuvo preparada para en casos de emergencias.

En Espera Miles de Migrantes en Libramiento Sur de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 12 de diciembre del 2021.- El Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de atender a unos 15 mil migrantes que siguen varados en el libramiento de la Tapachula desde el viernes pasado, en un gran riesgo de sufrir algún accidente en esa carretera que conduce une al resto del país con Centroamérica.

Los migrantes, con maletas, bolsas y sabanas, llevaban hasta el domingo tres días en espera de que los uncionarios federales arribaran para atenderlos, pero ya no regresaron.

De momento no les han informado si les van a emitir oficios de salida o cuál será el procedimiento para que puedan salir de Tapachula y vayan a las 10 regiones del país a dónde fueron reubicados unos 50 mil indocumentados en los últimos dos meses.

Los extranjeros permanecen a un costado de esa carretera ubicada al sur de la ciudad, en la que cada momento que pasa llegan más y ya son varios kilómetros de personas que no se separan de ahí, por temor de perder su espacio en el momento de que quizá es manden los autobuses.

Otro de los problemas que ahora enfrentan es la falta de recursos, ya que argumentan que llevan meses esperando su documentación, lo cual los ha desgastado económicamente. Por ello, la idea es pedir que las autoridades mexicanas les manden las unidades del transporte.

Uno de los haitianos hizo un largo recorrido con EL ORBE por toda esa fila en la carretera, en la que narró la situación por la que señala están atravesando y de la que dijo “es extrema e inhumana y con muy pocas posibilidades de poder sobrevivir”.

De acuerdo a su opinión, a las autoridades mexicanas les hace falta mayor sensibilidad y que cada día se complica la situación, “porque están viviendo peor que animales a la orilla de la carretera”.

Luego de que el rotativo EL ORBE llevara a la opinión pública los pormenores en ese punto de la ciudad, enviaron una patrulla para tratar de controlar el intenso tránsito que hay en esa vía de comunicación y para evitar que atropellen a los extranjeros. EL ORBE / M. Blanco