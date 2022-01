Con Entrega de Dos Puentes Vehiculares en Escuintla y Acapetahua, se Beneficia la Conectividad Comercial y Seguridad de la Población: REC

* EL GOBERNADOR DESTACÓ QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS SE EJERCEN DE MANERA TRANSPARENTE, A TRAVÉS DE OBRAS Y ACCIONES QUE BRINDAN JUSTICIA SOCIAL.

Durante la inauguración de la construcción del puente vehicular sobre el río “Doña María”, ubicado en el camino El Castaño-Canutillo, del municipio de Acacoyagua, que beneficiará a más de mil 300 habitantes, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que además de abonar a la seguridad vial y peatonal, con esta obra se contribuye a la conectividad social y el establecimiento de relaciones comerciales de las comunidades con la cabecera municipal y otros municipios de la región.

“Me da mucho gusto contribuir al mejoramiento de las vialidades y de este puente de comunicación. Es satisfactorio poder servir al pueblo de Chiapas, sobre todo a la gente que no había sido escuchada, esa es la instrucción de este gobierno, y es el ejemplo que tenemos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de trabajar a favor de todas y de todos sin ninguna condición, que los apoyos lleguen a las ciudades, pero también a las localidades y rancherías más lejanas”, apuntó.

Luego de recorrer y constatar la construcción de este puente vehicular, el mandatario sostuvo que su gobierno seguirá sumando esfuerzos, recursos y voluntades con las autoridades del Ayuntamiento, a fin de continuar con la rehabilitación integral de este tramo carretero, y sacar adelante las necesidades más sensibles de las y los habitantes de Acacoyagua.

En este marco, Escandón Cadenas subrayó que atrás quedaron los gastos superficiales y ahora se trabaja con honestidad y compromiso, por eso los recursos públicos alcanzan y se regresan de manera democrática y legítima al pueblo, a través de obras de alto impacto social y acciones prioritarias, que brindan justicia social a la población, especialmente a la gente que más lo necesita.

A su vez, el director general de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica, Jorge Luis Gómez Jiménez, dijo que este puente ayudará en la conectividad y seguridad de quienes transiten por la zona, y explicó que el Ayuntamiento tiene el compromiso de trabajar en el reencarpetamiento y estructura de la carretera, por lo que se le brindará todo el apoyo para supervisar la calidad de la obra, tal y como se hace en todos los municipios.

Beneficiadas más de 30

comunidades de Escuintla

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el puente vehicular Los Cacaos sobre el camino El Triunfo-Unión Jamaica, en el municipio de Escuintla, donde señaló que, tras 30 años de haber caminado por las distintas comunidades y ejidos de Chiapas, hoy, en el gobierno, no solo se enfoca en las cabeceras municipales, sino que los beneficios llegan hasta los lugares más alejados.

Al respecto, reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las y los chiapanecos salgan adelante, y dijo que, siguiendo su ejemplo, camina a ras de tierra para conocer el estado de las carreteras, los caminos y el campo alrededor del estado, y así, atender las solicitudes reales de la gente, como en esta ocasión en la que se favorece a más de 30 comunidades mediante esta infraestructura.

“Vamos arreglar también algunas obras que hicieron mal aquí en Escuintla, y seguiremos realizando acciones para el pueblo, porque hoy el recurso se destina a las verdaderas necesidades, buscamos el bien común. Por eso también les pido que cuidemos las obras y que caminemos juntos, con respeto y hermandad, ya que de esa manera se logran más incentivos y progreso para los pueblos”, manifestó.

Entrega Escrituras Públicas a 82 Familias de Escuintla

En Escuintla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó escrituras públicas en beneficio de 82 familias de las colonias Jubileo 2000 y El Progreso, donde expresó su satisfacción al constatar que en el gobierno de la Cuarta Transformación, el bienestar y la justicia social llega a todas y todos sin distinción ni condición, muestra de ello es la entrega de estos documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica sobre el patrimonio familiar.

“Hay familias que esperaron hasta 24 años para obtener las escrituras que los certifica como propietarios de sus viviendas y evitan que los despojen de sus legítimos derechos. Hoy tienen un gobierno pendiente de cumplir con el derecho a acceder a una vivienda, por eso hacemos causa común para alcanzar el bien colectivo”, dijo al precisar que estos beneficios no están condicionados y pedir denunciar a vivales que se hacen pasar por falsos gestores.

El mandatario destacó que, en tan solo tres años de este gobierno, se han entregado 3 mil 826 escrituras públicas y certificados de lotes legales, en comparación a las 249 que se otorgaron en el sexenio pasado, y explicó que gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos Federal y Estatal, también se han proporcionado más de 12 mil títulos agrarios de propiedad a campesinas y campesinos de diferentes municipios.

Sostuvo que, ahora más que nunca, se trabaja con honestidad, lealtad y con base en una verdadera política que privilegia el bien común, por eso se pueden consolidar este tipo de acciones que contribuyen a una mejor calidad de vida, especialmente de los sectores más vulnerables; asimismo, refrendó su compromiso de mantener el paso firme, a fin de acabar con el rezago en materia de regularización de vivienda.

En su intervención, el director de la promotora de Vivienda, Freddy Escobar Sánchez, subrayó que después de 24 años estas más de 80 familias por fin tienen justicia social y regresarán a sus casas con certeza de su patrimonio; por ello, aseguró que, aunque no es una tarea fácil porque hay un gran rezago, continuará trabajando para más familias cuenten con estos documentos.

El comisariado ejidal de la colonia Jubileo 2000, Roberto Sánchez Juárez, reconoció el apoyo del Gobierno de Chiapas por brindar certeza jurídica a sus bienes. "Han sido 24 años de lucha y esfuerzo, pero hoy vemos nuestro sueño hecho realidad", expresó.