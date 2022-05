¡Sin Atención Caminos Destrozados en Zona Alta de Tapachula!

* POBLADORES DE DIVERSAS COMUNIDADES AFIRMAN QUE NINGUNA AUTORIDAD SE PREOCUPA POR DARLES RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS.

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo del 2022.- «La actual situación del campo mexicano es lamentable porque ha habido oídos sordos por parte de quienes se encargan de las políticas de desarrollo de las comunidades rurales; no han tenido la voluntad de atender las necedades de los campesinos, no obstante de que todos son mexicanos».

Así lo dio a conocer, Isaí García Trujillo, dirigente de la organización Santa Rosario del Campo SSS, quien aseguró en entrevista para rotativo EL ORBE, que los campesinos sufren, empezando con sus caminos, los cuales en este período de lluvias se vuelven intransitables y tienen que salir los propios habitantes de las comunidades a hacer su “tequio” para poder medio componer esas vías de comunicación.

Consideró que la participación de la gente del campo es una clara muestra de que, si el Gobierno pusiera su grano de arena, más la voluntad de las comunidades se podría salir adelante con el problema de los caminos, «pero resulta que hay olvido total por parte de las autoridades».

La producción está en la zona rural y por lo tanto se le debe atender, pero presenta muchos problemas y atrasos en cuanto a infraestructura escolar, agua potable o alumbrado público, los cuales pueden ser solventados si el Gobierno del nivel que sea, si así lo dispusiera, señaló.

Insistió en que el asunto de las carreteras es importante, porque los mismos sirven para sacar las cosechas de café o de cualquier otro producto, «pero da el caso de que el gobierno no dirige la vista hacia el campo».

Puntualizó que, si los caminos rurales de la zona alta del municipio de Tapachula estuvieran bien, desde cualquier comunidad hasta la planta potabilizadora, eso ayudaría mucho a los campesinos. Sin embargo, es todo lo contrario, están destrozados y eso encarece la vida de la gente rural. EL ORBE/Nelson Bautista