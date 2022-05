¡Marchan por Muerte y Desaparición Forzada de Mujeres!

*LOS MANIFESTANTES RECLAMARON POR LOS ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD QUE SE VIVEN EN EL MUNICIPIO, CON ROBOS Y ASALTOS EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 25 de mayo del 2022.- Cientos de personas, amigos y familiares de Valeria Stefany y Monserrat Vázquez García marcharon éste jueves en las principales calles de la ciudad para exigir justicia y mayor seguridad a las autoridades luego del feminicidio de una de ellas y la desaparición forzada de la otra, aunque no han sido los únicos casos en la localidad.

En el caso de Valeria Stefany, su cuerpo sin vida fue encontrado este domingo en el fraccionamiento Los Llanes, al sur de Tapachula, y presentaba huellas de haber sido violada y asesinada.

De acuerdo a Ruth Arely Ruiz Alegría, madre de Stefany, su hija salió a comprar tacos a la colonia Azteca. En este trayecto tuvo comunicación con su esposo y le dijo «mira amor, esto te voy a llevar de cenar»

La madre de esta joven narró que después de esa conversación, su hija ya no regresó y tampoco entabló más comunicaciones con nadie de su familia.

Se rastreó donde estuvo ella con las personas ese día, y al ver que no llegaba, señala que su yerno se comunicó para avisarle y desde ahí ya no se supo de ella.

Stefany tenía domicilio cerca del establecimiento donde venden cena. Sin embargo, es una zona insegura al igual que unas 300 colonias de este municipio fronterizo

Los manifestantes reclamaron en su marcha los altos niveles de inseguridad y la falta de una estrategia de prevención al delito, incluso con robos y asaltos en pleno centro de la ciudad.

Durante la protesta, en la que acudieron también familiares de otras desparecidas en la localidad, gritaban que las regresen vivas y que se haga justicia.

“¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!”, “Solución, solución queremos justicia», era el reclamo de los manifestantes que llegaron hasta las inmediaciones de la presidencia municipal, en donde realizaron un mitin.

Mientras que, en el caso de Monserrat Vázquez García, se trata de una estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en el primer semestre de Ciencias Químicas.

Ella desapareció el pasado este 21 de mayo, cuenta con 18 años de edad, aproximadamente fue alrededor de las nueve de la noche que fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la colonia Emiliano Zapata.

“Tenemos mucha desesperación y no se lo deseo a nadie, por no saber nada de ella. Algunos dicen que la han visto”, dijo la madre de Monserrat, Juana García Martínez.

Indicó que la desaparición de mujeres les preocupa a los ciudadanos y por ello demandan mayor vigilancia para que no ocurra este problema, «porque es un infierno para las familias»

Agregó que “no responde a su celular y no tenemos ninguna noticia de ella. Por eso pedimos a las personas que si la ven, que nos digan o nos den información”.

Los inconformes reclamaron que están matando inocentes, por lo que urgieron a las autoridades a tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

Por su parte, la presidente de la Unión de Colonias Populares de Tapachula, Marcela Rubio Pereyra, denunció que se ha agravado la inseguridad y uno de los factores que pueden generar los presuntos secuestros y extorsiones es la llegada de los migrantes a la ciudad.

Por lo mismo recalcó que el gobierno federal debe poner en marcha los operativos antipandillas para evitar que continúe la inseguridad en la frontera sur de México.

Al concluir la tarde de este miércoles, una joven entró corriendo y llorando a un local de hamburguesas ubicado a dos cuadras de la Estación de Ferrocarriles, en donde solicitó auxilio.

Y es que un hombre, con aspecto físico de extranjero centroamericano, la estaba siguiendo muy de cerca y le había hecho proposiciones indecorosas, incluso hizo el intento de tocar sus partes íntimas.

Al ver que los dos torteros se habían puesto en la puerta del negocio, el tipo decidió retirarse del lugar lo más pronto posible. Esta vez la víctima logró salvar su vida haciendo una reacción inteligente, aunque el depravado sigue impune en las calles de Tapachula. EL ORBE / REDACCION