Con Marchas y Protestas se Agudiza Problema en Preparatorias

* PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y MAESTROS MANIFIESTAN SU INCOFORMIDAD, AL SEÑALAR IMPOSICIÓN DE DIRECTORES EN LAS PREPAS 2, 3 Y 5 DE TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2022.- Por falta de atención de parte de la Secretaría de Educación, que ni se inmuta de lo que pasa en Tapachula, cientos de padres de familia y maestros de las escuelas preparatorias 2, 3 y 5 de esta Ciudad, marcharon este jueves y realizaron un mitin en el centro, porque hasta ahora sus reclamos no han sido atendidos por el Gobierno.

En su protesta desplegaron pancartas en las que señalaron al titular de Educación Media en el Estado, Rafael Ovilla, que está haciendo imposición de Directores de las escuelas, y que utiliza para ello a incondicionales y deshecha a gente con amplia experiencia, voluntad y mística de servicio.

Lucio Ramírez Avendaño, representante sindical de la Delegación D-II-42 de la Preparatoria “Tapachula”, explicó a EL ORBE que la idea de poner a incondicionales en las Direcciones de las escuelas es para extraer o quedarse con los recursos económicos que tienen las misma, como ya sucedió con la Preparatoria No. 2.

Por eso, dijo, van a continuar manifestándose y cada vez van a ser más quienes salgan a las calles o a las carreteras si es necesario, «porque solo bloqueando esas vías es como el Gobierno nos puede atender».

Poco a poco irán pidiendo a otras organizaciones a que se unan a la causa, «ya que en Tapachula no hay soluciones por parte de las autoridades y por eso, la gente se manifiesta», señaló.

Por su parte, Humberto Ruiz Sánchez, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria No. 3, comentó que debido a la situación que prevalece en esas instituciones educativas de esta ciudad y para que sus quejas y demandas sean escuchadas, el día de ayer tomaron la iniciativa de esta marcha.

Apuntó que se ha pedido a la Secretaría de Educación, y se ha denunciado a la clase de persona que tienen en la Dirección Media, Rafael Ovilla, sea destituido del cargo y pronto puedan tener una solución, para de esa manera ya no seguir perjudicando a los jóvenes preparatorianos.

El contingente caminó desde la Central Oriente y 11ª. Avenida Norte, hasta el cruce de Centrales, justo donde está ubicado el parque Bicentenario.

La semana pasada, los inconformes mantuvieron tomadas las instalaciones de la Unidad Administrativa, ubicada al sur de la Ciudad, y por ello 16 dependencias de Gobierno tuvieron que suspender sus actividades cotidianas, incluso la recaudación de impuestos.

Dentro de sus peticiones está que les regresen la cuentas bancarias con varios millones de Pesos con las aportaciones de los padres de familia, que aseguran, algunos funcionarios de Gobierno se quedaron con ella, contradiciendo con esas acciones lo que pregona la Cuarta Transformación, sobre todo en el tema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Están en contra, además, de las imposiciones de los Directores, y que muchos maestros, conserjes y personal administrativo aún no se presenten a trabajar. EL ORBE / Nelson Bautista