Presencia de Marea Roja Afecta la Economía en Puerto Madero

*Contaminación de Mariscos Provoca Veda.

Tapachula, Chiapas; 26 de Mayo del 2022.- Tal y como lo diera a conocer hace un mes el rotativo EL ORBE, en torno que se había detectado el fenómeno de «Marea Roja» en Guatemala, ahora las autoridades mexicanas han lanzado un llamado a la población para que eviten consumir moluscos bivalvos (dos válvulas), entre ellos los ostiones, casco de mula y almejas, ya que podrían sufrir intoxicaciones y poner en riesgo su vida.

Ante esa restricción, Rigoberto Argüello Velázquez, de una cooperativa local de pescadores, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que «los ostiones que se capturan en Puerto Madero están limpios y no tienen ningún contaminante, y que las personas deben tener la confianza que este producto es de buena calidad».

Reconoció que, en esta región de Chiapas, el ostión es muy buscado por los visitantes chiapanecos y por el turismo, y es el número uno en el consumo.

Sin embargo reveló que, desde hace un mes más o menos, están siendo afectados porque hay una marejada y el agua esta revuelta, “ahora es por el fenómeno que existe y todo lo que tira la draga ahí enfrente, a unos 300 metros y puede contaminar a las almejas”.

Coincidió con otros pescadores en el sentido de que la veda que han emitido las autoridades les afecta severamente, “en Puerto Madero, hubo una vez que la restricción estuvo un año», recordó al señalar que, la almeja, al ser un molusco que está varado y le cae todo, y pudiera estar contaminado».

Por su parte, Gloria Beatriz Aguilar López, comerciante de esa comunidad, indicó que esta suspensión les afecta directamente, «pero el molusco que está mal es la almeja, más no los ostiones. Hay quienes consumieron ese producto y se les durmió la lengua, eso nadie me lo dijo, yo lo escuché”.

Según su versión, han vendido ostiones pero nadie se ha enfermado, “las autoridades vinieron a levantar los moluscos porque iban a tirar el producto y hay quienes sí las tiraron». EL ORBE / La Redacción