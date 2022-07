¡Migrantes Irrumpen en el Colegio de Contadores y Causan Destrozos!

Entre Otras Cosas, se Meten a Hacer sus Necesidades.

*CIENTOS DE INDOCUMENTADOS TAMBIÉN VANDALIZARON LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS MIGRATORIAS, EN PROTESTA POR QUE SE AGILICEN LOS TRÁMITES DEL INM.

Tapachula, Chiapas; 06 de julio del 2022.- Indocumentados de diversas nacionalidades irrumpieron este día en las instalaciones del Colegio de Contadores Públicos, brincaron las bardas y rompieron la herrería de la reja principal para abrir el portón y poder entrar.

Esas oficinas colegiadas se encuentran muy cerca de las oficinas de Regulación Migratoria, donde los indocumentados nuevamente han reiniciado con sus protestas para exigir al gobierno federal que los atiendan de inmediato y solventen sus demandas.

Al ver que esos extranjeros habían entrado de manera violenta a esas oficinas, las empleadas optaron por encerrarse, llenos de pánico, porque temían lo peor

En torno a ello, Ana Julia Toledo Ordóñez, presidente de ese grupo colegiado, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que «estamos haciendo un llamado a las autoridades para qué nos apoyen a proteger el patrimonio de nosotros como contadores, somos una asociación civil que lo único que buscamos es el beneficio para nuestra sociedad donde desempeñamos nuestro trabajo y el desarrollo profesional de los miembros de este organismo».

Al narrar lo que estaba sucediendo, indicó que «en este momento estamos sufriendo la invasión a las instalaciones del Colegio por parte de migrantes. Nosotros no estamos en contra de que realicen sus trámites, pero tiene la autoridad que poner orden, porque se está saliendo de control y no nos veamos ante estas situaciones de que se metan a las propiedades privadas para hacer sus necesidades o a poner un desorden».

Por seguridad, indicó que «la puerta estaba cerrada, la forzaron, abrieron el portón y se metieron, y algunos se brincaron la barda», y adelantó que en las próximas horas presentarán formalmente sus denuncias.

Ante ese escenario, otros contadores públicos arribaron al lugar y como pudieron sacaron al personal femenino, para resguardar la integridad física, mientras los indocumentados seguían en el interior de esas oficinas, gozando de la impunidad, quienes fueron captadas por las cámaras de seguridad.

«Allí hay varios negocios, y ya no pueden ellos atender a sus clientes, porque la gente donde ve que hay trifulca o algún problema, ya no ingresan y tratan de evitar esa parte.», agregó la dirigente.

Lamentó que no es la primera vez que les ocurre. La anterior también hubo una invasión de migrantes, pero porque estaban huyendo de otros indocumentados que se estaban enfrentando a pedradas.

Por lo mismo solicitó al gobierno federal que sean reubicadas esas oficinas hacia otros punto de la ciudad en la que no se causen problemas a los negocios ni a las áreas habitadas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello