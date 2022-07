AMLO Promete Construir Nueva Universidad en Villa Corzo

Villa Corzo, Chis., 10 de julio.- Al manifestar que «si me piden permiso para abrir una cantina, les digo que no, pero si es una escuela, les digo que sí», el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió la construcción de una nueva universidad en la comunidad del ejido Revolución Mexicana, ubicada en el municipio de Villa Corzo, Chiapas.

Al encabezar la inauguración de un sucursal del Banco del Bienestar, el mandatario federal afirmó que instruirá a Raquel Sosa, coordinadora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, a que vaya a esta comunidad para que inicien los trabajos de construcción de la nueva universidad.

Al señalar que la comunidad debe de decidir en asamblea junto con Raquel Sosa las carreras que se impartirán en la nueva universidad, el mandatario federal recomendó que estas sean medicina y enfermería, pues afirmó que son carretas que el país necesita.

«¡Universidad, universidad!», comenzaron a gritar docenas de jóvenes de la comunidad en medio del discurso del mandatario federal.

«Ya de una vez les voy a responder: va haber una universidad aquí en Revolución», dijo.

Ante este anuncio, los pobladores del ejido ahí reunidos comenzaron a gritar «¡Obrador, Obrador, Obrador!».

«Todas las escuelas que sean necesarias, todas, pues para eso es el presupuesto. Si me piden permiso para abrir una cantina les digo no, si es para una escuela les digo que sí.

«Va a venir la rectora de todas las Universidades Benito Juárez, Raquel Sosa. Va a venir aquí para ponerse de acuerdo para que lo más pronto posible inicie ya la universidad. Tienen que decir qué carreras, yo les recomiendo -porque además lo necesita el país – medicina y enfermería. Pero ustedes decídanlo en asamblea junto a Raquel Sosa», dijo entre aplausos. Sun