Inaugura REC Rehabilitación del Parque Municipal en Frontera Hidalgo

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación del parque público municipal de Frontera Hidalgo.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación del parque público municipal de Frontera Hidalgo, donde subrayó que, derivado del esfuerzo conjunto y del manejo responsable del presupuesto público, se fortaleció este espacio recreativo y de esparcimiento con una inversión superior a los 7.7 millones de Pesos, como respuesta a una petición añeja de la población, que ahora se podrá reunir en eventos deportivos, de diversión y convivencia familiar, de una forma digna e integral.

El mandatario destacó que estas acciones de mejoramiento a la imagen urbana eran necesarias, dada la antigüedad de este parque, por lo que ahora las y los ciudadanos de la cabecera municipal y de las comunidades aledañas gozarán de un espacio transformado y vistoso, con canchas de basquetbol, kiosco, cafetería, módulos sanitarios y alumbrado público. Además, dijo, es una muestra más de que en la entidad el presupuesto público se distribuya de forma equitativa en obras y estrategias que den bienestar a toda la gente, sin distinción ni simulación alguna.

“Es la primera vez en México y Chiapas que la mayor parte del presupuesto se distribuye en beneficio del pueblo. Junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador estamos constatando lo que siempre habíamos manifestado: que el presupuesto no es de nadie en particular ni del gobierno, es del pueblo y debe de servir al pueblo. Por eso hoy, a nivel nacional y estatal, el recurso alcanza, porque lo cuidamos y lo invertimos, sin malgastarlo; porque combatimos la corrupción y trabajamos con honestidad, y porque no simulamos al hacer las obras para que el pueblo verdaderamente las disfrute”, aseveró.

Al expresar que Chiapas cuenta con un Gobierno democrático que seguirá de frente para seguir resolviendo y materializando las necesidades más apremiantes, tal como lo hace el presidente López Obrador para sacar adelante el progreso y el desarrollo del país, Escandón Cadenas manifestó su compromiso de construir una unidad deportiva y reconvertir la clínica de este municipio, al tiempo de convocar a que sociedad y Gobierno sigan haciendo causa común para buscar el beneficio de todas y de todos, apartándose de la confrontación y de la violencia, que solo atrasan el porvenir de los pueblos.

En su intervención, el secretario de Obras Públicas, Ángel Torres Culebro, sostuvo que hoy en Chiapas se trabaja con responsabilidad y honestidad, con la misión de consolidar obras que abonen al progreso y la transformación de Frontera Hidalgo y de los municipios de la región Soconusco. “Con este tipo de proyectos de infraestructura social estamos dejando atrás las malas prácticas y enterrando la corrupción y la impunidad”.

Tras hacer una remembranza de este parque, construido en 1899, el ciudadano Donato Vela Rodas, en representación de las familias de Frontera Hidalgo precisó que desde hace más de 20 años este espacio público no recibió ningún tipo de mantenimiento, por lo que agradeció el compromiso del gobernador Rutilio Escandón de realizar la rehabilitación y el mejoramiento integral de este histórico lugar, que beneficiará a la convivencia social.

Finalmente, la alcaldesa de Frontera Hidalgo, Juana Elizabeth de la Cruz Mazariegos, reconoció que además de una añeja demanda de la población, con esta obra social se brinda una mejor imagen urbana, al tiempo de agradecer al Gobierno del Estado por los proyectos de infraestructura y los apoyos en los diferentes rubros que se otorgan, a favor del bienestar y progreso de las familias de este municipio.

Estuvieron presentes: por parte del Congreso del Estado, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Aarón Yamil Melgar Bravo, la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Yolanda del Rosario Correa González; y el director de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez.