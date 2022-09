Aumenta 30% el Consumo de Drogas y Alcohol en Jóvenes de la Frontera Sur

* EL SECTOR SALUD SEÑALA QUE SE HA DETECTADO EL USO DE CRISTAL, FENTANILO Y BEBIDAS EMBRIAGANTES, EN JÓVENES DE ENTRE 14 A 25 AÑOS DE EDAD.

Tapachula, Chiapas; 29 de Septiembre del 2022.- Las últimas evaluaciones realizadas en escuelas secundarias y preparatorias de la localidad y municipios aledaños, arrojan que hay un aumento de alrededor del 30 por ciento en el consumo de drogas en jóvenes de entre 15 y 17 años de edad, sobre todo de Cristal y Fentanilo, reveló Alonso Solís Hernández, médico especialista encargado de Salud Mental y Adicciones en la Secretaría de Salud.

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que la aparición de esas nuevas drogas van más enfocadas en adolescentes de secundaria y preparatoria, «que es donde actualmente hemos estado trabajando, sobre todo con la aplicación de cuestionarios del tamizaje y pláticas de prevención, para que los jóvenes no las consuman».

Según el funcionario, en secundarias a donde han llegado, hay algunos que no les permiten trabajar con ellos, mientras que en otras son los mismos padres de familia los que solicitan ese tipo de acciones para que se pueda detectar a tiempo el consumo de drogas en los jóvenes.

«Apenas ayer estuvimos en una preparatoria, donde tuvimos reunión con los papás y con los docentes. Les decíamos a ellos que ya no hay tanta empatía y comunicación con los hijos. Se ha perdido el interés del diálogo y eso conlleva a que los jóvenes se tengan más confianza entre ellos y los amigos, pero resulta que no están bien informados sobre esto, entonces es más fácil que lleguen a caer en un consumo», recalcó.

Al hacer un balance de lo ocurrido en la región, informó que, derivado de la encuesta a los jóvenes en torno a qué edad empiezan a consumirlas, resultó que hay un aumento del 30 por ciento.

Comentó que el Fentanilo, por ejemplo, es una sustancia que es derivada del opio y su finalidad es, precisamente, utilizarla en personas que tienen alguna enfermedad terminal para disminuir grandes dolores, pero que produce sedación y es muy adictivo.

Dentro de los signos visibles para detectar si un joven la está consumiendo son la presencia de mareos, náuseas, vómitos, sobre todo aquella persona que experimenta por primera vez; así como resequedad de boca, ansiedad, y en algunas ocasiones pueden llegar a perder el conocimiento.

Por eso lamentó que en algunas instituciones educativas les impidan llevar a cabo la labor de prevención y detección, «sobre todo en escuelas secundarias, en donde hemos querido intervenir, pero a veces los directivos no nos dan esa oportunidad de aplicar el tamizaje a los estudiantes o de darles una plática para que ellos estén mejores orientados, de qué manera prevenir el consumo de drogas».

Aún cuando no se han obtenido los resultados de los laboratorios para precisar lo ocurrido, este viernes se cumplen ocho días desde que 34 menores de edad se intoxicaron de alguna forma en la Escuela Secundaria “Constitución Mexicana”, conocida como Federal No. 1, en donde 10 de esos jóvenes se desmayaron y tuvieron que ser trasladados a un hospital, mientras que el resto presentaba esos síntomas. EL ORBE / JC

Jóvenes Entre 14 y 25 años los que

más Consumen Alcohol en Chiapas

«El alcohol es una droga legal, y como tal, provoca una adicción en la que se sufren las consecuencias o problemas serios en su vida, ya que una persona, aunque sea en su primer consumo de cualquier sustancia química, puede tener un evento traumático que la lleve a pérdidas materiales, físicas, e incluso de la vida».

Así lo consideró Hipólito Córdova Domínguez, integrante del Colectivo de Prevención Ciudadana, quien en entrevista con EL ORBE, aseguró que para mala fortuna y de acuerdo a las estadísticas, los jóvenes entre 14 a 25 años de edad en Chiapas son los que más caen en la adicción al alcohol.

Se trata de una situación complicada, añadió, ya que se está hablando de adolescentes, hasta jóvenes que están concluyendo sus estudios de nivel superior, por lo cual se hace altamente vulnerable.

Asimismo, opinó que tomarse una cerveza o una copa de licor, se ve como una parte de las festividades y de las actividades sociales, pero resulta que eso conlleva a romantizar el consumo del alcohol y se pierde un poco la atención a que, sin darse cuenta, los lleva más tarde a una adicción muy grave.

El problema no para ahí, según dijo, ya que el consumo de bebidas embriagantes es el vehículo en el que se suben muchos consumidores para que de manera posterior consuman otro tipo de drogas más fuertes.

Por eso, recomendó a los padres de familia para que no permitan que sus hijos opten por esa vereda, en donde también se requiere trabajar con el ejemplo. La idea es, dijo, procurar la cero tolerancia al consumo del alcohol en los hogares y en las familias, porque es una situación permanente y va al alza. En cada encuesta que se haga, los números van a ser cada día más altos.

De igual forma, las edades de los consumidores cada vez son más bajas, y a pesar de esas estadísticas, «las autoridades han distraído su atención en otros asuntos, en lugar de verificar todo lo relativo a la prevención de las adicciones, porque hay más preocupación en sancionar y no en prevenir».

A manera de ejemplo, indicó que cuando un hijo llega ebrio a su casa, los papás, en lugar de prevenir, lo castigan, lo regañan e incluso, hasta lo golpean, cuando es el momento en que se reconstruyan los puentes de comunicación y de confianza mutua. EL ORBE / Nelson Bautista