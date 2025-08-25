Maestros de la Sección VII del SNTE-CNTE Región Sierra Anuncian Bloqueo Carretero en Tuzantán Para Hoy Lunes

El Bloqueo Está Planeado Para Iniciar a las 8:00 de la Mañana en la Comunidad de Xochiltepec

Solicitan una Mesa de Diálogo, Cadena de Cambios, Reposición de Docentes en Diversos Niveles, Entre Otros

Para el Martes Tienen Programada una Marcha en las Principales Calles de Tapachula

*EN LA CONVOCATORIA EMITIDA, MANIFESTARON QUE EXIGIRÁN EL CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS DEMANDAS LABORALES A LAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN FEDERAL.

Motozintla, Chiapas; 24 de Agosto del 2025.- El inicio de las clases en el sector educativo público, programado para el 1º de septiembre, se podría ver afectado debido a las movilizaciones anunciadas por el magisterio.



La Coordinadora Regional Sierra Madre del SNTE-CNTE ha convocado a un bloqueo carretero este lunes 25 de agosto de 2025, a partir de las 8:00 de la mañana, en el crucero de Xochiltepec, a la entrada del municipio de Tuzantán, en la Costa de Chiapas.El llamado fue realizado por el Profesor Edgar Alvarado Zárate, coordinador regional político, dirigido a todos los trabajadores de la educación activos y jubilados, pertenecientes a la Secretaría de Organización III de la Sección VII del SNTE-CNTE, para exigir el cumplimiento de diferentes demandas, entre las que se destacan:*La instalación inmediata de la subcomisión bilateral para atender los asuntos laborales.*La emisión de la convocatoria para cadenas internas de cambios.*La reposición de docentes, directores e intendentes en los distintos niveles educativos.*El cese al hostigamiento laboral, ya que la jefa de sector XI, María del Rocío Martínez Serrano, ha sido señalada por vigilar la entrada y salida de los maestros y exigir información personal de manera constante, generando presión y molestias entre el personal.La Coordinadora reafirmó su postura combativa bajo el lema: “La educación al servicio del pueblo”, y aseguró que continuarán con las acciones de presión hasta obtener respuesta por parte de las autoridades correspondientes.MOVILIZACIÓN EN TAPACHULA EL MARTES 26 DE AGOSTO.Por otra parte, CNTE anunció una marcha de protesta para el martes 26 de agosto en Tapachula a las 9:00 de la mañana, por lo que se espera que los miembros de la Coordinadora Regional Costa Grande se concentren frente a la fuente Atzacua, en la entrada del Fraccionamiento Bonanza de esta localidad.El objetivo es exigir a las autoridades la aparición con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Así como protestar contra el presunto hostigamiento laboral. El ORBE/ Ernesto L. Quinteros