Desalojan a Colectivas que Invadieron Parte del Estacionamiento en el Mercado San Juan

Autoridades del Transporte Ordenaron a los Concesionarios Desmantelar las Galeras que ya Habían Instalado de Manera Ilegal.

* LAS UNIDADES PROPIEDAD DE LAS COOPERATIVAS «CHICHARRAS», «SOCONUSCO», ÁMBAR» Y «FÍSICO” FUERON REUBICADAS A UN COSTADO DE LA 17A PONIENTE; DEBEN CONSTRUIR SUS PROPIAS BASES.

Tapachula, Chiapas; 01 de Noviembre del 2022.- El Gobierno del Estado y el Ayuntamiento realizaron, en las primeras horas de este martes, un operativo conjunto para desalojar a cuatro cooperativas del transporte que se habían apropiado parte del estacionamiento posterior del mercado “San Juan” de la localidad, así como de una calle que se disputaban como propia, en la que ya hasta habían construido galeras y ocasionaban un severo caos vial.

En total son alrededor de 50 unidades colectivas de las cooperativas «Chicharras», «Soconusco», Ámbar» y «Físico”, que por lo pronto las ubicaron a la diagonal de la 17 Poniente y bulevar Damiano Cajas, a un costado de una discoteca, es decir, a dos cuadras del mercado.

Sin embargo, ya se les notificó que tienen que buscar instalaciones formales para no acaparar las calles y convertirlas en bases o estacionamientos particulares, pero los concesionarios se resisten utilizar a la Terminal de Corto Recorrido, porque consideran que les queda lejos, y tampoco pagar renta de terrenos.

Apenas hace unos días, los grupos habían generado un conflicto en ese lugar porque no querían compartir la calle que usaban como base al aire libre, por lo que bloquearon la circulación y estuvieron a punto del zafarrancho, pero la intervención de las autoridades lo evitó.

Luego del desalojo, se instalaron ahí patrullas para vigilar el proceso de desmantelamiento de las galeras y para que no regresaran las unidades, lo que originó que, por primera vez en años, el tránsito vehicular tuviera al menos el doble de fluidez de lo que había hasta el lunes.

Según se dijo, ya se les había hecho apercibimientos a los transportistas para que se retiraran de manera voluntaria de ese lugar y hasta se les dio un plazo para que buscaran dónde reubicarse, pero no lo hicieron.

El lugar en donde tendrán que irse para reiniciar sus operaciones, juntos o separados, tendrá que cumplir con lo que establece la Ley del Transporte y sus reglamentos, donde se marca cuáles deber ser las características para ser utilizadas como bases de unidades colectivas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello