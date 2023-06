“Necesitamos un Chiapas más Productivo”, Destaca Luis Armando Melgar en Informe Legislativo 2023

El Legislador Tapachulteco reunió a senadores, diputados federales y locales, alcaldes, así como representantes del sector empresarial.

*EL DIPUTADO FEDERAL POR CHIAPAS PROPUSO CUATRO ACUERDOS PARA DETONAR EL DESARROLLO Y PROSPERIDAD EN LA ENTIDAD.

Tapachula, Chiapas; 10 de junio del 2023.- «Chiapas no aguanta más sin ser productivo», dijo éste sábado el diputado federal, Luis Armando Melgar Bravo, al sostener en Tapachula su Informe de Actividades Legislativas 2023, ante miles de simpatizantes y para ello reunió a la clase política de Chiapas en una sola unidad.

Teniendo como escenario al Lienzo Charro «Antonio Monroy Coronado» al oriente de la localidad, acompañaron a Melgar los senadores por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y Sasil de León Villard; el diputado federal Roberto Rubio Montejo; el legislador local, Enrique Zamora Morlet; alcaldes, representantes de cámaras, colegios, sectores productivos y organizaciones sociales.

«Nosotros no le tememos al cambio, lo buscamos y proponemos. Queremos que Chiapas y su gente conserven sus valores, historia y tradiciones, pero que cambien su realidad. Por eso he venido proponiendo acuerdos que son indispensables –en mi visión personal- para lograr el estado próspero en donde a todos nos vaya bien», señaló.

El primero de ellos se llama: Chiapas por la honestidad., «Un valor fundamental. Creo firmemente que la congruencia es clave, y por eso soy transparente en lo que pienso, en lo que digo y en lo que hago. Hay que decir las cosas de forma directa –como buenos costeños- porque sabemos que darle vueltas a los problemas no genera soluciones».

También el Chiapas Productivo. «en el que estamos trabajando y lo seguiremos haciendo hasta que logremos tener un estado con prosperidad incluyente».

Aprovechó para recordar que la entidad es el pulmón de México: en donde alberga algunos de los más imponentes escenarios naturales del continente y, sobre todo, la mayor reserva de recursos bióticos de la nación. El Grijalva y Usumacinta alimentan más de una tercera parte de las corrientes del país y en sus plantas hidroeléctricas se genera casi la mitad de la energía hidroeléctrica de México.

Sin embargo, dejó en claro que por desgracia no todo es favorable, porque Chiapas ocupa actualmente el lugar 21 en el producto nacional; tiene el PIB per cápita más bajo del país; el 39 por ciento de la población ocupada percibe únicamente hasta un salario mínimo; y tres cuartas partes del sector agrícola gana menos de 20 pesos al día.



Asimismo, que hay factores que explican los bajos ingresos, «pero lo que más lo explica es que somos el estado menos diversificado en nuestra estructura productiva. Requerimos cambiar esa estructura de producción para hacerla más sofisticada y creadora de más valor agregado».A razón de propuestas de solución, indicó que Comitán debe concentrarse en resolver restricciones logísticas asociadas a conflictos sociales para consolidarse como un destino turístico de alto nivel y desarrollar la fabricación de artículos para el hogar.Mientras que San Cristóbal de las Casas debe potencializar todavía más su capital turístico, pero además debe aprovechar sus habilidades para la producción de artesanías y transferirlas a la de textiles sofisticados, recubrimientos metálicos así como a fabricación de alimentos y bebidas.En el caso de Tuxtla Gutiérrez consideró que requiere convertir su sector de servicios en una base de manufacturas más diversa: textiles, peletería, procesamiento de alimentos y algunas categorías de maquinaria. Requiere liderar las cadenas de producción de la zona central de Chiapas, y para eso, se necesita un gasoducto de Cactus a Coita.Hizo una pausa para habar de su natal Tapachula, de la que dijo es la región de mayor potencial para expandir sus exportaciones de alimentos principalmente. «Tenemos a Puerto Chiapas y su parque industrial para desarrollar nuevas capacidades productivas más complejas en la fabricación de plásticos, pinturas, metalurgia, equipos de soldadura, y muchas más».Asimismo, que se tiene una frontera de 654 kilómetros con Guatemala– primer socio comercial de México en Centroamérica-, y que eso se debe aprovechar para impulsar la inversión y el comercio internacional, «Pero para que esto suceda, aquí también necesitamos gas natural que venga de Salina Cruz a Puerto Chiapas y un ferrocarril que ya existe pero que funcione bien».Hizo énfasis también que se requiere convertir los potenciales de cada región y municipio en una economía diversa, más compleja y próspera, empezando por la mejora de la productividad agrícola y la creación de oportunidades en zonas urbanas.«¡Chiapas no aguanta más sin ser productivo!. Las mejores y más grandes oportunidades están en tres grandes ejes: agroindustria, energías limpias y turismo, recalcó al tiempo de arrancar el reconocimiento de los asistentes. «No puede ser más un estado rico con gente pobre», insistió.Al concluir, subrayó que «el Verde y Morena representan la expresión política más viva y vigorosa en Chiapas, representamos la continuidad del proyecto de transformación del presidente López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello