Rutilio Escandón Beneficia a Habitantes con la Reconversión del Centro de Salud

* En Villa de Acala.

Durante la inauguración de la reconversión del Centro de Salud Villa de Acala en el municipio de Acala, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que este espacio es patrimonio del pueblo, para que reciba atención digna y oportuna, y forma parte de la infraestructura que se mejora en todo el estado a fin de fortalecer los servicios de salud.

“La atención a la salud no puede faltar, es urgente, y por eso nosotros hemos invertido hasta donde humanamente es posible para que el servicio al pueblo sea integral, de calidad, sensible y digno, como debe ser. Estaré muy pendiente de que no falten los medicamentos y se otorguen de forma gratuita, atendiendo a todas y todos sin ninguna condición”, expresó.

El mandatario detalló que se brindarán diferentes consultas y habrá atención en diferentes turnos, por lo que reconoció a las mujeres y hombres que forman parte de este Centro de Salud que atienden de manera profesional y humana a las y los habitantes de Acala. Agregó que continuará la inversión en salud y anunció que se construirá una Clínica para la Atención del Parto Humanizado en este municipio.

A su vez, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, apuntó que estas acciones contribuyen a la prevención de enfermedades virales o las ocasionadas por mosquitos, como el dengue, y a la reducción de la mortalidad materna, pues, dijo, este Centro de Salud ayudará a solucionar el 85 por ciento de la demanda en materia de salud de esta región.

La jefa de Distrito de Salud número I de Tuxtla Gutiérrez, Brenda Guadalupe López Paniagua, subrayó que, como resultado del trabajo comprometido y humano del Gobierno de Chiapas, los municipios que integran este distrito se benefician con abasto de medicamentos y personal de salud suficiente para atender a la población, lo que significa un gran progreso.

Luego de reconocer el respaldo del gobernador, el alcalde de Acala, Rodrigo Trinidad Franco, mencionó que esta unidad médica ya no es un elefante blanco, sino que se ha convertido en un centro de salud con personal calificado, medicamentos suficientes y equipamiento de primer nivel; asimismo, destacó las pláticas preventivas que se impulsan para proteger la salud y evitar que la gente se enferme.

Cabe mencionar que este Centro de Salud Urbano ofrecerá los servicios de consulta externa, odontología, nutrición, trabajo social, promoción a la salud, medicina preventiva (vacunación) y farmacia.

Asistieron: el director del Centro de Salud Villa de Acala, Roger Alfonso Ramírez de Coss; la presidenta del DIF Municipal de Acala Chiapas, María Patricia Coello Zapata; el titular de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, Ariosto Coutiño Niño; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Domínguez Maldonado; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Marco Antonio Ordóñez Juárez. Boletín Oficial