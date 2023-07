Inaugura REC la 1ª Jornada Nacional de Salud Pública “Comunidad Sana, Comunidad Fuerte”

Desde SCLC, el Gobernador dio el banderazo de salida a brigadas casa por casa y brigadas de lucha contra enfermedades transmitidas por vectores.

Al inaugurar la Primera Jornada Nacional de Salud Pública 2023 “Comunidad Sana, Comunidad Fuerte”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que al inicio de este Gobierno el sistema de salud estaba abandonado, sin embargo, gracias a las inversiones y el esfuerzo conjunto entre los Gobierno Estatal y Federal, hoy Chiapas cuenta con infraestructura hospitalaria renovada, equipamiento, medicinas, insumos y personal de salud suficiente para garantizar servicios médicos de calidad a la población.

“Es satisfactorio constatar que hemos transformado el sistema de salud porque estamos invirtiendo como nunca y esto no se va a detener, al contrario, seguiremos destinando recursos públicos y trabajando desde el territorio para acercar los servicios a la gente, porque esto no es una dádiva sino justicia social, es cumplir con el derecho de acceso a la salud de manera gratuita y universal. Continuaremos pendientes de atender la salud porque un pueblo sano es un pueblo fuerte que transita hacia el progreso y un mejor futuro”, apuntó.

Desde San Cristóbal de Las Casas, donde también dio el banderazo de salida a brigadas casa por casa y brigadas de lucha contra enfermedades transmitidas por vectores, el mandatario resaltó que Chiapas va bien en materia de salud, muestra de ello es que la entidad dejó de ser el primer lugar en muerte materno-infantil y hoy está por debajo de la media nacional; se ha logrado el control y combate del Dengue, Zika y Chikungunya, donde no se registran defunciones desde 2021; se ha erradicado el tracoma y el próximo año será el paludismo.

Escandón Cadenas destacó gracias al trabajo honesto, responsable, de frente al pueblo y de combate a la corrupción, los recursos públicos han alcanzado para consolidar proyectos de reconversión y equipamiento de clínicas, centros de salud y hospitales, tanto en las zonas urbanas y rurales, atender las necesidades prioritarias en diferentes rubros de las y los chiapanecos, así como para avanzar en el pago de las deudas en el Sector Salud, heredadas por las pasadas administraciones, la cual, dijo, quedará concluida al terminar su gobierno.



El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que esta jornada de salud pública tiene como objetivo fortalecer la atención médica de forma integral y detectar problemas crónico-degenerativos, en la niñez, adolescencia, mujeres, grupos vulnerables y personas adultas mayores, con los programas que les corresponde, a fin de brindar justicia social y llevar esperanza y salud al pueblo. Destacó la importante contribución de los 4 mil 800 brigadistas que recorrerán casa por casa para acercar los distintos servicios médicos.El jefe de Distrito de Salud II San Cristóbal de Las Casas, Octavio Alberto Coutiño Niño, reconoció la estrategia de salir de los escritorios y recorrer casa por casa, con el objetivo de mejorar la salud de la gente. Agregó que como resultado del esfuerzo conjunto se ha eliminado el tracoma, y explicó que, al momento, se tiene registro de un solo caso de paludismo, pero la meta es erradicarlo, a fin de certificar comunidades saludables y consolidar a Chiapas como un ejemplo de que sí es posible eliminar enfermedades.Finalmente, el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reconoció el compromiso que el Gobierno de Chiapas tiene con la salud del pueblo, y agradeció a las trabajadoras y los trabajadores del sector por la labor incondicional que realizan para cuidar a las familias, sobre todo de los sectores en condiciones de mayor vulnerabilidad.Estuvieron presentes: la secretaria general de la Sección 72 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, María Victoria Albores Jiménez; el secretario general de la Sección 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Harvey Gutiérrez Cortez; el secretario general de la Sección 69 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Misael Fabián Lara; por parte del Congreso del Estado, la diputadas representantes de la Comisión de Salubridad y Asistencia, Martha verónica Alcázar Cordero, Carolina Zuarth Ramos y Flor de María Esponda Torres; y la diputada del Distrito 5 San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel.Asimismo, el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Chiapas, Ariosto Coutiño Niño; Alcaldesas, Alcaldes y Presidentes por usos y costumbres de los municipios de la región Altos Tsotsil-Tseltal. Boletín Oficial