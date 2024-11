Despenalizan Aborto en Chiapas

*Se Reforma el Articulo 4 de la Constitución del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 21 de Noviembre de 2024.- Con la reforma al artículo 4 de la Constitución de Chiapas en materia de derechos de las mujeres y personas gestantes, aprobado hasta el 21 de noviembre por 104 Ayuntamientos, el aborto en Chiapas queda despenalizado, sostuvieron en rueda de prensa las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez.

En rueda de prensa posterior a la sesión ordinaria, el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez presidente de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado y las y los diputados Juan Salvador Camacho Velasco, Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, señaló que la legislación local queda armonizada con la federal y de inmediato se comenzará a legislar para reformar el Código Penal del Estado de Chiapas.

En ese sentido, las Diputadas coincidieron en destacar que el trabajo en unidad permitió avanzar en dicha materia para el beneficio de la ciudadanía. “Hoy ante la declaratoria de la promulgación de la reforma a la Constitución del Estado de Chiapas hemos formalmente despenalizado el aborto. Chiapas da un gran avance en cuestión de derechos reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Es una lucha histórica lo que se está consiguiendo”, manifestaron.

De manera conjunta, subrayaron: “Estamos abriendo la Constitución a las grandes demandas, a las demandas más sentidas de las mujeres y decirles que estamos comprometidas y asumimos este reto con gran responsabilidad, que no se está tomando la ligera. Que es un consenso además de las diputadas y los diputados que es necesario dar este paso”.

Y aclararon, que “no se está invitando a nadie a interrumpir el embarazo, no se está obligando a nadie a hacerlo, pero sí estamos a favor de que las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos, sobre su futuro y sobre el desarrollo de su proyecto de vida”.

Tanto la diputada Castillo Atristain como la diputada Aguiar Álvarez subrayaron la voluntad de las colectivas de mujeres que han acompañado casos de interrupción de embarazo y que han expuesto su libertad y su integridad ante estas acciones que en el pasado, no estaban permitidas.

“En este momento, el Congreso del Estado avanza de manera responsable y vanguardista para ofrecerle a las mujeres la oportunidad de tomar decisiones acerca de sus cuerpos”.

La Sexagésima Novena Legislatura refrenda su compromiso con los derechos humanos, la libertad, la no exclusión y el pleno respeto de las garantías individuales. Boletín Oficial