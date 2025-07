EEUU Anuncia Inversión de 30 Mdd en México Para Combatir Plaga del Gusano Barrenador

En Metapa la Planta de Moscamed Busca Producir 10 Millones de Moscas a la Semana

Ambos Países Buscan Acuerdos Para Permitir la Importación y Exportación de Ganado Bovino

El Objetivo es Evitar que los Precios de la Carne Sufran un Alza por Desabasto

*CONSTRUIRÁ UNA PLANTA PRODUCTORA DE MOSCA ESTÉRIL EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES MEXICANAS, CON EL OBJETIVO DE MANTENER AL HATO GANADERO SANO.

Ciudad de México; 17 de Julio de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos invertirá 30 millones de Dólares en la planta productora de mosca estéril para combatir la plaga del gusano barrenador.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo Federal detalló que esta planta podrá estar lista los próximos 10 u 11 meses.



Destacó que este jueves dialogaron Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, con BrookeRollins, secretaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, sobre el tema.«Esa planta ya hay acuerdo, se va a instalar, ya hay lugar y sólo hay un fabricante en el mundo que lo produce, todo el equipamiento de eso. Entonces, ya se está en contacto y esperamos que en los próximos 10 meses, 11 meses quede instalada la planta. Eso no quiere decir que son 11 meses para poder abrir la frontera».En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que como sucederá con las opciones de comercialización del jitomate, se darán alternativas a los ganaderos.«Así como con el jitomate, tenemos que dar alternativas que estén vinculadas principalmente con el mercado interno. O sea, se exportan los animales jóvenes a Estados Unidos, allá se procesan y nosotros importamos carne. Entonces, tenemos que fortalecer también la producción en nuestro país y para ello hay un proyecto en Sonora, muy importante, que ya había desarrollado el gobernador con las asociaciones, hay otro proyecto en Durango y otro proyecto en Coahuila con los gobernadores también.«Entonces, se están trabajando en eso para también dar alternativas frente a esta situación de que un día cierran y otro día no y otro día sí. Y afectan evidentemente a quienes se dedican a esto y también afectan a Estados Unidos, porque el precio de la carne sube cuando no hay suficiente oferta», añadió. SunPlanta en Metapa Producirá10 millones de moscas a la semanaEn la planta de producción de Moscas ubicada en el municipio de Metapa, en la cual se trabaja para ser reconvertida; se espera que se produzcan “10 millones de moscas semanales” para combatir el gusano barrenador, dio a conocer en entrevista Eduardo Vázquez Méndez, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Soconusco.El funcionario, subrayó que esta es una acción emergente del Gobierno de México con Estados Unidos, por lo que se habilitó dicha planta antes de Moscamed, porque contaba con todo lo necesario para hacer más rápido este proyecto.“Se hizo la apertura del inicio de la obra, de la ampliación de la planta que está en Metapa de Domínguez, a efecto de generar la reproducción de la mosca estéril. Pero mientras tanto se está atacando desde Panamá, y en ese sentido se está haciendo nada más sectorizado”, comentó.