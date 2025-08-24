Se Agrava la Presencia de Indigentes en Tapachula

El Abandono de las Autoridades y Quedar Varados sin Recursos los ha Orillado a la Indigencia

——-

Los Albergues que Existen en la Ciudad se Encuentran Saturados y sin Recursos Para Atenderlos

——-

Habitan en Parques, Jardineras, Banquetas, Pasillos de Mercados, Terminales del Transporte o Casas Abandonadas

*LA GRAN MAYORÍA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE SON MIGRANTES, QUIENES PRESENTAN PROBLEMAS MENTALES Y ADICCIONES AL ALCOHOL Y SUSTANCIAS NOCIVAS.

Tapachula 22 agosto 2025.- En los últimos meses se han incrementado los casos de personas adultas mayores que se encuentran en condición de calle en la zona centro de la ciudad de Tapachula, en donde duermen, comen lo que pueden y también piden limosna.



1 de 3

Los principales espacios públicos donde habitan son parques, mercados, jardineras y terminales de autobuses y de servicios públicos, utilizados como refugios improvisados donde realizan sus necesidades fisiológicas.Según comerciantes del llamado centro histórico, es una problemática que persiste, ya que no hay ninguna dependencia de gobierno que los atienda. Y es que cuando se duermen frente a algunos negocios, los dueños piden el apoyo de los policías municipales, quienes lo único que pueden hacer es moverlos de lugar.Según Marco Antonio “N” encargado de una tienda de accesorios, manifestó que la gran mayoría de los indigentes, son personas de origen extranjeros, en donde lamentablemente han detectado que muchos presentan enfermedades mentales y de adicciones, haciendo más difícil su atención, además agreden a los transeúntes y a los conductores de vehículos cuando piden limosna.Y es que hasta el momento no se sabe de ninguna dependencia que tenga la capacidad presupuestal y las instalaciones para su atención, la cual tendría que ser especializada en materia de salud y adicciones.Los cuadros de las personas viviendo en la calle, asegura este comerciante, también genera una mala imagen urbana para visitantes y turistas en el centro de la ciudad. Por lo que a su consideración se debería de legislar en torno al tema, y sobre todo brindar las capacidades presupuestales a alguna dependencia gubernamental de salud, algo que se ve muy difícil.Agregó que, por otra parte, personas altruistas han intentado llevar a estas personas a albergues, para que por lo menos tengan alojamiento y alimentación, sin embargo, no se adaptan, ya que tienen que cumplir con las reglas internas de estos espacios, además de que los albergues se encuentran saturados y en algunos casos, con pésimos servicios. EL ORBE/ Mesa de Redacción.