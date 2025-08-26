Continúan los Ataques a las Líneas de Telmex en Tapachula; Delincuentes También Roban Cableado Eléctrico en la 2ª Norte

La Falta de Vigilancia en el Primer Cuadro de la Ciudad ha Propiciado que Ladrones Hurten el Cableado

El Robo de Líneas Conductoras de Electricidad Provocan Constantes Apagones

Empresarios Llaman a Tomar Cartas en el Asunto Para Evitar más Afectacione

*USUARIOS DE AMBOS SERVICIOS DENUNCIAN PRESUNTOS ACTOS VANDÁLICOS Y SABOTAJE EN CONTRA DE TELMEX Y CFE, GENERANDO PÉRDIDAS ECONÓMICAS INCUANTIFICABLES A COMERCIANTES.

Tapachula, Chiapas; 25 de Agosto del 2025.- Usuarios de Teléfonos de México (TELMEX) en la Ciudad de Tapachula, vienen denunciando los constantes cortes en el servicio de internet y de líneas telefónicas, sobre todo en la zona Centro de esta localidad, lo que ha generado pérdidas económicas considerables a diferentes empresas y comercios.



La preocupación en torno a este caso crece, pues cuando acuden a las oficinas de la empresa de telefonía para reportar la situación, nadie los atiende, y se han dado cuenta que no tienen una representación de gerente de plaza o regional, complicando aún más la situación de los usuarios, y tampoco Teléfonos de México ha emitido un boletín oficial en relación a la suspensión del servicio.Lo anterior se desprende de la entrevista con el empresario Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, quien denunció que se han enterado del sabotaje y vandalismo en las líneas y redes de fibra óptica de la empresa de telefonía, las que son cortadas adrede.Y lo más delicado -dijo- es que se han enterado que es con el objetivo de que los usuarios acudan a otras empresas que prestan este mismo servicio. Es decir, hay acciones de vandalismo y sabotaje contra TELEMEX.Los afectados esperan que el servicio sea restablecido lo más pronto posible, pues la interrupción en el servicio de internet y líneas telefónicas ha generado complicaciones en la operatividad de comercios y oficinas en el centro de la Ciudad, así como pérdidas económicas considerables.Gálvez Sánchez agregó que hay mucha preocupación, porque desconocen cuánto durará esta situación, lo que quiere decir que se tendrán más afectaciones económicas. EL ORBE/ JC