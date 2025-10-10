Autoridades de Salud en Chiapas Emiten Alerta por Aumento de Casos de Miasis en Humanos

En las Últimas Horas se Registraron Tres Nuevos Casos, en Tapachula, Mazatán y Tila.

Actualmente hay Cuatro Pacientes Hospitalizados por la Enfermedad

Indigentes son más Vulnerables a Contraer la Infección por su Situación de Calle

*LA ENTIDAD REGISTRA UN TOTAL DE 48 CASOS DE DICHA ENFERMEDAD, PROVOCADA POR LA PLAGA DEL GUSANO BARRENADOR, ADEMÁS DE UN DECESO EN LAS ÚLTIMAS HORAS.

Tapachula, Chiapas; 9 de Octubre del 2025.- La plaga del gusano barrenador sigue avanzando en Chiapas y en diferentes entidades del territorio nacional debido a la falta de atención de las autoridades federales.

Este jueves, fuentes oficiales de la Secretaría de Salud federal dieron a conocer el fallecimiento de otra persona, con la cual suman cuatro que pierden la vida por miasis (infección) provocada por dicha plaga, que se alimenta de tejidos vivimos tanto de seres humanos como de animales.



Según estadísticas recientes, la entidad registra en total 48 casos de esa enfermedad trasmitida por la mosca Cochliomyia Hominivorax que deposita sus huevecillos en heridas abiertas y provoca infestaciones de gusanos.De acuerdo con el reporte de la Semana 39 del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en Chiapas se presentaron tres casos nuevos, uno en Tapachula, otro en Tila y uno más en Mazatán, siendo este último que se reportó el fallecimiento, aunque la causa de esto último fue encefalitis.Se trata de un hombre de 61 años de edad, quien presentaba además diabetes mellitus e hipertensión arterial, al momento de haber sido infectado por el parásito que transmite el gusano barrenador.Al determinar la causa de la defunción, la dependencia precisa que fue “por encefalitis”.Este se suma a otros tres fallecidos con anterioridad, en Tapachula una mujer de 87 años, quien se determinó que su muerte fue por cáncer basocelular; en Escuintla, una mujer de 83 años, por insuficiencia respiratoria, y otra mujer de 86 años en Campeche, por carcinoma epidermoide.En total, hasta el momento se tienen registrados en Chiapas 48 casos de Miasis por Cochliomyia Hominivorax, tres en Campeche, tres en Yucatán y uno en Tabasco, sumando en total 55, tres detectados en la última semana y solamente cuatro permanecen hospitalizados, dos en Tapachula, uno en Huixtla y otro en Tila.Indigentes Vulnerables al Gusano Barrenador.El pasado miércoles 17 de septiembre en la Ciudad de Tapachula, autoridades de emergencia atendieron a un indigente que había sido reportado en una primera instancia como fallecido en la colonia Octavio Paz de esta localidad. Sin embargo, al ser revisado por paramédicos, se detectó que se encontraba con vida, y presentaba una herida en la nariz, y tenía infección por gusano barrenador.En ese entonces, su estado de salud se reportó como delicado, y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Tapachula en donde autoridades de salud ya no dieron mayores datos de dicha persona en condición de calle. Por lo que se desconoce si lograron salvarle la vida. EL ORBE/ Mesa de Redacción