Aseguran Droga, Avioneta y Tres Camionetas en Aeródromo Ubicado en Carretera Jaritas-Ciudad Hidalgo

* DURANTE UN CATEO LA FGR DECOMISÓ MÁS DE 200 PAQUETES DE COCAÍNA, EN UN AERÓDROMO CLANDESTINO.
*Las Acciones son Parte de una Investigación que Realiza el Ministerio Público Federal para Desmantelar Grupos Criminales.
* En el Inmueble Asegurado no Hubo Personas Detenidas

Tapachula, Chiapas; 19 de Octubre de 2025.- En un duro golpe a las redes del narcotráfico que operan en la frontera sur, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó un cateo en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, asegurando una avioneta, tres camionetas y un total de 203 paquetes que contenían probable clorhidrato de cocaína.

El cateo, coordinado por la FGR a través de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Chiapas, se llevó a cabo en un inmueble utilizado como aeródromo clandestino, ubicado estratégicamente en el kilómetro 5 de la carretera Jaritas – Ciudad Hidalgo.
La acción fue resultado de una exhaustiva carpeta de investigación iniciada por el Ministerio Público Federal (MPF), e involucró la participación de fuerzas federales y estatales del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, incluyendo elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (SEMAR),
Tras ingresar al inmueble con una orden de cateo debidamente autorizada, la PFM confirmó la probable comisión del delito de contra la salud. Los elementos aseguraron:
*203 paquetes que contenían polvo blanco con las características propias de clorhidrato de cocaína.
*Una avioneta tipo Cessna
*Tres camionetas.
*El aeródromo utilizado para el trasiego de droga.
Y todo lo asegurado fue inmediatamente puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables.
Este operativo subraya el compromiso de las fuerzas de seguridad federales para desmantelar la logística utilizada por el crimen organizado para introducir y distribuir sustancias ilícitas en el territorio nacional. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

