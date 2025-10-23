Reconoce LAM Coordinación Entre Gobierno Federal y Estatal Para Devolver la Paz a Chiapas

Atestiguó la Comparecencia en el Senado del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch,

——-

Afirmó que se ha Dado Inicio a una Estrategia Basada en Control, Inteligencia y Enfoque Integral

Ciudad de México, 23 de octubre de 2025.-Durante la comparecencia en el Senado de la República, el secretario de seguridad Omar García Harfuch, presentó los avances en materia de seguridad en el marco del primer informe de gobierno de la Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum.



El senador Luis Armando Melgar reconoció que los resultados reflejan el esfuerzo conjunto de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad de México, incluyendo el trabajo coordinado con nuestro gobernador Eduardo Ramírez en Chiapas, el cual camina junto a la Estrategia Nacional de Seguridad con el compromiso firme hacia la ciudadanía.“Denunciar no es atacar, es visibilizar lo que daña a México. La corrupción, cuando se normaliza, deja de indignar y se convierte en parte del sistema.Es momento de devolverle la dignidad a nuestras fuerzas de seguridad, y recrear la tranquilidad a las calles con la coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal que está generado paz y gobernabilidad en Chiapas”, destacó.“Hoy, México atraviesa un momento decisivo.El país no puede esperar más discursos ni promesas.Las familias mexicanas exigen resultados reales en seguridad, porque el miedo sigue presente en las calles, las carreteras y las comunidades”, expresó Melgar.El legislador reconoció los avances logrados bajo su liderazgo. Se percibe un cambio de rumbo: una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas, el uso de la inteligencia y un enfoque más integral para enfrentar la violencia.La llegada de García Harfuch, marca el fin de una etapa de improvisación y el inicio de una estrategia basada en control.Melgar, Destaco la Ley de Extorsión, un paso necesario para proteger a quienes han vivido bajo la amenaza del crimen organizado.Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Como lo hemos vivido en Michoacán.Hoy el mayor reto es erradicar la impunidad y demostrar que la justicia no tiene excepciones ni jerarquías.Hay que decirlo, el cambio debe terminar con los pactos de silencio, con las redes de protección, un ejemplo de eso es la violencia y el crimen que se vivió en Chiapas el sexenio anterior pero que afortunadamente gracias a la coordinación del Gobierno Federal y Estatal, hoy se vive en paz y con gobierno.Melgar, señaló que la estrategia de “abrazos, no balazos” fracaso por que confundió la empatía con impunidad. Hoy México necesita y construye instituciones fuertes, policías respetadas y justicia efectiva.“Usted cuenta con nuestro apoyo y confianza, de los mexicanos de buen, así como en Chiapas nuestro gobernador Lalo Ramírez también cuenta con el apoyo de los chiapanecos que lo vemos como un funcionario eficaz, honesto y de trayectoria impecable e implacable”, finalizó Melgar. Boletín Oficial