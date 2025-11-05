Día de Muertos Movió la Economía Local: Comerciantes

1 de 2

Tapachula Chiapas 3 de noviembre 2025.- La celebración del Día de Muertos trajo consigo un importante impulso a la economía local, beneficiando principalmente a los comerciantes que se instalan en los alrededores de los panteones.

La afluencia masiva de visitantes que acudieron a conmemorar a sus seres queridos reactivó las ventas y permitió ofrecer una amplia variedad de productos tradicionales.

La temporada de Fieles Difuntos se consolida cada año como una de las más relevantes para el comercio en la región. Xiomara López, vendedora de flores, confirmó el incremento en la demanda.

Esta es una de las temporadas más importantes para nosotros. Hemos visto un aumento de hasta un 30% en nuestras ventas respecto al año pasado, señaló.

Entre los artículos más solicitados destacaron las calaveritas, veladoras, flores y el tradicional pan de muerto. Para muchos comerciantes, esta tradición representa un respiro económico que les permite sostener sus negocios en un contexto financiero complicado.

Aunque los primeros días de la temporada registraron ventas moderadas, los comerciantes supieron aprovechar los días clave para reinvertir en mercancía y ampliar su oferta.

El movimiento comercial también fomentó la diversificación de productos. Dora López, quien habitualmente vende semillas y harinas, incorporó velas y adornos alusivos a la fecha.

Con las ganancias obtenidas durante el Día de Muertos, planeamos invertir en artículos para la temporada navideña. Es una oportunidad para recuperar lo perdido y prepararnos para lo que viene, comentó.

El auge económico benefició además al comercio de comida rápida, que generó empleos temporales para atender la alta demanda de visitantes.

Un vendedor ambulante destacó la relevancia de estas fechas para su sustento, cada año en noviembre las ventas mejoran.

Aunque la situación económica es difícil, este periodo nos ayuda un poco. Mi familia vive de esto, y aunque las flores dejan poca ganancia, se vende volumen. Gracias a eso salimos adelante, explicó.

El comerciante agregó que detrás de cada venta hay una fuerte inversión, por ejemplo, si compro 26 cajas de flores, invierto alrededor de 13 mil pesos. Todo depende de vender bien para recuperar lo invertido, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista