Maestros del CNTE-SNTE Realizan Marchas en el País Exigiendo la Revocación de la Ley del Isstech

Los Manifestantes Afirmaron que sus Derechos Laborales no han Sido Respetados

Tras 48 Horas de Plantón, Liberan el Zócalo de la CDMX y la Sede de la Cámara de Diputados

Amagan con Unirse a la Marcha de la Generación Z Programada Para Este Sábado

*EN TAPACHULA RECORRIERON LAS PRINCIPALES CALLES, CULMINANDO CON UN MITIN EN EL PARQUE CENTRAL “MIGUEL HIDALGO”.

Tapachula, Chiapas; 14 de Noviembre de 2025.- Trabajadores de la educación activos, jubilados y administrativos marcharon este viernes por las principales calles de la Ciudad de Tapachula exigiendo la falta de cumplimiento a sus demandas. Partieron de la glorieta de Bonanza para culminar con un mitin en la explanada del parque central “Miguel Hidalgo”.



El grupo de 80 maestros encabezados por el profe David Guzmán Salas, Secretario Regional de la Sección 40 CNTE-SNTE y representante del bloque de organizaciones magisteriales (BAMOS 40) en esta Ciudad.Demandan el pago pendiente al gobierno, que en algunos casos datan de hace varios años.Las acciones son parte del segundo día del paro de 48 horas a nivel nacional. Guzmán Salas señaló que el magisterio chiapaneco continúa exigiendo un alto a las afectaciones de los derechos laborales y sindicales.También solicitan una mesa de trabajo a nivel estatal y nacional, y reiteraron su rechazo a la reforma educativa y a la reforma del ISSTECH -2020. Los docentes también están demandando una jubilación justa de acuerdo a los años de servicio, y pagos de PRODET y cadena de cambios 2017.La marcha culminó frente al Palacio Municipal de esta Ciudad, sin que se presentaran incidentes. EL ORBE/ Ernesto L. QuinterosCNTE Retira Plantón en San Lázaro; Promete VolverEn punto de las tres de la tarde, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiró el bloqueo que mantenía frente a la Cámara de Diputados y finalizó las acciones de paso libre en casetas tras concluir su paro de 48 horas en la Ciudad de México.Alrededor de las dos y media, los contingentes desmontaron sus casas de campaña, hicieron sus maletas y abordaron camionetas y camiones para regresar a sus entidades de origen con la promesa de volver a las calles después del 22 de noviembre, fecha en la que definirán la ruta de sus próximas movilizaciones.Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, dijo a medios de comunicación que dicho encuentro será clave para evaluar el diálogo con el Gobierno Federal, los avances en sus peticiones y definir si mantienen, escalan o modifican su estrategia de presión rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.Antes de marcharse, los líderes del movimiento reiteraron que no aceptarán descuentos administrativos ni sanciones por su participación en el paro. En días previos, manifestaron que exigirán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la devolución de los descuentos ya aplicados a docentes que se movilizaron durante mayo y junio, pues consideran que estas medidas buscan inhibir su derecho a la protesta.Para finalizar la jornada, el magisterio insistió en que la respuesta institucional es insuficiente pese al discurso de diálogo que sostienen las autoridades, esto en respuesta al comunicado que lanzó este martes la SEP y la Segob en respuesta a las demandas de los centistas. SunParo de la CNTE deja sin clases a más de 10 millonesLuego del paro nacional de 48 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) los días 13 y 14 de noviembre, que incluye bloqueos en puntos estratégicos de la Ciudad de México y suspensión de clases en múltiples entidades, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó su preocupación por privar a los infantes de los servicios educativos.A través de un comunicado, se informó que se reconoce el derecho a manifestarse de los trabajadores, pero no se puede normalizar que más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes de 20 estados de la república mexicana se queden sin clases, porque cada uno de estos días representa una pérdida irreparable en el proceso formativo.Especialmente en un país que ya enfrenta rezagos graves en lectura, matemáticas y habilidades socioemocionales, añadieron en su posicionamiento.Aunado a los esfuerzos que realizan los Padres de Familia para la logística, transporte y recursos adicionales no previstos y que afectan empleos e ingresos de por lo menos 3.5 millones de familias.Por lo que hicieron un llamado a las autoridades educativas federales y estatales a garantizar que los legítimos reclamos laborales no se traduzcan en abandono escolar, interrupción pedagógica ni afectación emocional para los niños.“La educación no puede ser rehén de intereses gremiales ni de agendas políticas”, advirtió la UNPF.